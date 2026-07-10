Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 10/7/2026 - XSVL 10/7

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 10/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 10/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 10/7/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 10/7/2026

Xem lại KQXSVL các kỳ trước

- XSVL 3/7/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3/7/2026 có giải đặc biệt là 911134 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 3/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3/7/2026.

- XSVL 26/6/2026

Kết quả xổ số thứ Sáu ngày 26/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 442348 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 26/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 26/6/2026.

- XSVL 19/6/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 19/6/2026 có giải đặc biệt là 446202 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 19/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 19/6/2026.

- XSVL 12/6/2026

Kết quả xổ số ngày 12/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng như sau:

XSVL 12/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 12/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng số hàng trăm ngàn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty XSKT Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty XSKT Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty XSKT Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 10/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.