Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026 - XSVL thứ Sáu 19/6

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 19/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 19/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 19/6/2026

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- XSVL 12/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 12/6/2026 như sau:

XSVL 12/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 12/6/2026.

- XSVL 5/6/2026

Kết quả xổ số ngày 5/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng có giải đặc biệt là 591978 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 5/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 5/6/2026.

- XSVL 29/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long công bố kết quả xổ số ngày 29/5/2026 với giải đặc biệt là 132549 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 29/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 29/5/2026.

- XSVL 22/5/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long (XSVL) ngày 22/5/2026 có giải đặc biệt là 576339 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 22/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 22/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp,TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang và Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.