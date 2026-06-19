  • logo
Xuất bản ngày 19/06/2026 02:07 PM
Xuất bản ngày 19/06/2026 02:07 PM

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026 - XSVL thứ Sáu 19/6

XSVL 19/6, trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026, xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 19/6/2026, xổ số Vĩnh Long 19/6.

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 19/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 19/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 19/6/2026

Xem lại KQXSVL các kỳ trước

- XSVL 12/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 12/6/2026 như sau:

XSVL 12/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 12/6/2026.

XSVL 12/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 12/6/2026.

- XSVL 5/6/2026

Kết quả xổ số ngày 5/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng có giải đặc biệt là 591978 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 5/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 5/6/2026.

XSVL 5/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 5/6/2026.

- XSVL 29/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long công bố kết quả xổ số ngày 29/5/2026 với giải đặc biệt là 132549 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 29/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 29/5/2026.

XSVL 29/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 29/5/2026.

- XSVL 22/5/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long (XSVL) ngày 22/5/2026 có giải đặc biệt là 576339 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 22/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 22/5/2026.

XSVL 22/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 22/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp,TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang và Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm