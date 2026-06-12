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Xuất bản ngày 12/06/2026 02:58 PM
Xuất bản ngày 12/06/2026 02:58 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/6/2026 - XSVL 12/6

XSVL 12/6, trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/6/2026, xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 12/6/2026, xổ số Vĩnh Long 12/6.

XSVL 12/6. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 12/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 12/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/6/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 12/6/2026

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- XSVL 5/6/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long (XSVL) ngày 5/6/2026 có giải đặc biệt là 591978 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 5/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 5/6/2026.

XSVL 5/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 5/6/2026.

- XSVL 29/5/2026

Kết quả xổ số ngày 29/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng có giải đặc biệt là 132549 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 29/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 29/5/2026.

XSVL 29/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 29/5/2026.

- XSVL 22/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long công bố kết quả xổ số ngày 22/5/2026 với giải đặc biệt là 576339 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 22/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 22/5/2026.

XSVL 22/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 22/5/2026.

- XSVL 15/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 15/5/2026 như sau:

XSVL 15/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 15/5/2026.

XSVL 15/5, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 15/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do đài TP.HCM, Bình Phước, Long An và Hậu Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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