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Xuất bản ngày 14/06/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 14/06/2026 02:00 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/6/2026 - XSTG 14/6

XSTG 14/6, trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/6/2026, xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14/6/2026, xổ số Tiền Giang 14/6.

XSTG 14/6. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 14/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/6/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14/6/2026

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- XSTG 7/6/2026

Kết quả xổ số ngày 7/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 129302 và các hạng giải khác như sau:

XSTG 7/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 7/6/2026.

XSTG 7/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 7/6/2026.

- XSTG 31/5/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) ngày 31/5/2026 có giải đặc biệt là 197341 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 31/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 31/5/2026.

XSTG 31/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 31/5/2026.

- XSTG 24/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang công bố kết quả xổ số ngày 24/5/2026 với giải đặc biệt là 347955 và các hạng giải khác như sau:

XSTG 24/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 24/5/2026.

XSTG 24/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 24/5/2026.

- XSTG 17/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 17/5/2026 như sau:

XSTG 17/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 17/5/2026.

XSTG 17/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 17/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Long An, TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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