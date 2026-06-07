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Xuất bản ngày 07/06/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 07/06/2026 02:00 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 7/6/2026 - XSTG 7/6

XSTG 7/6, trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 7/6/2026, xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 7/6/2026, xổ số Tiền Giang 7/6.

XSTG 7/6. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 7/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 7/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 7/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 7/6/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 7/6/2026

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- XSTG 31/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 31/5/2026 như sau:

XSTG 31/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 31/5/2026.

XSTG 31/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 31/5/2026.

- XSTG 24/5/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) ngày 24/5/2026 có giải đặc biệt là 347955 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 24/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 24/5/2026.

XSTG 24/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 24/5/2026.

- XSTG 17/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang công bố kết quả xổ số ngày 17/5/2026 với giải đặc biệt là 486686 và các hạng giải khác như sau:

XSTG 17/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 17/5/2026.

XSTG 17/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 17/5/2026.

- XSTG 10/5/2026

Kết quả xổ số ngày 10/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 378913 và các hạng giải khác như sau:

XSTG 10/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 10/5/2026.

XSTG 10/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 10/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ 3: Gồm có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay thưởng.

- Thứ 4: Gồm có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ 6: Đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ 7: Đài Long An, TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 7/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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