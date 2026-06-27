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Xuất bản ngày 27/06/2026 03:01 PM
Xuất bản ngày 27/06/2026 03:01 PM

Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 27/6/2026 - XSQNG 27/6

XSQNG 27/6, trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 27/6/2026, xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 27/6/2026, xổ số Quảng Ngãi 27/6.

Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 27/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 27/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 27/6/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 27/6/2026

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- XSQNG 20/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 394046 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNG 20/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/6/2026.

XSQNG 20/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/6/2026.

- XSQNG 13/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi công bố kết quả xổ số ngày 13/6/2026 với giải đặc biệt là 861228 và các hạng giải khác như sau:

XSQNG 13/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 13/6/2026.

XSQNG 13/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 13/6/2026.

- XSQNG 6/6/2026

Kết quả xổ số ngày 6/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay thưởng có giải đặc biệt là 649582 và các hạng giải khác như sau:

XSQNG 6/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 6/6/2026.

XSQNG 6/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 6/6/2026.

- XSQNG 30/5/2026

Kết quả xổ số ngày 30/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng như sau:

XSQNG 30/5, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 30/5/2026.

XSQNG 30/5, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 30/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 27/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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