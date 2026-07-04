Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 4/7/2026 - XSQNG 4/7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 4/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 4/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 4/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 4/7/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 4/7/2026

Xem lại KQXSQNG các kỳ trước

- XSQNG 27/6/2026

Kết quả xổ số ngày 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng như sau:

XSQNG 27/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 27/6/2026.

- XSQNG 20/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi công bố kết quả xổ số ngày 20/6/2026 với giải đặc biệt là 394046 và các hạng giải khác như sau:

XSQNG 20/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/6/2026.

- XSQNG 13/6/2026

Kết quả xổ số ngày 13/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mở thưởng có giải đặc biệt là 861228 và các hạng giải khác như sau:

XSQNG 13/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 13/6/2026.

- XSQNG 6/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 6/6/2026 có giải đặc biệt là 649582 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNG 6/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 6/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT gồm đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT gồm đài Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT gồm đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT gồm đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT gồm đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 4/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.