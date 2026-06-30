Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/6/2026 - XSQNA 30/6

Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 30/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 30/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/6/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 30/6/2026

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- XSQNA 23/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 23/6/2026 có giải đặc biệt là 548935 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNA 23/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 23/6/2026.

- XSQNA 16/6/2026

Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng có giải đặc biệt là 611482 và các hạng giải khác như sau:

XSQNA 16/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 16/6/2026.

- XSQNA 9/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công bố kết quả xổ số ngày 9/6/2026 với giải đặc biệt là 275897 và các hạng giải khác như sau:

XSQNA 9/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 9/6/2026.

- XSQNA 2/6/2026

Kết quả xổ số ngày 2/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam mở thưởng như sau:

XSQNA 2/6, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 2/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 số bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai gồm đài Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm gồm đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu gồm có đài Gia Lai, Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy gồm đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật gồm đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Quảng Nam ở đâu?

Người chơi có thể mua vé xổ số Quảng Nam tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Quảng Nam quay thưởng vào ngày nào và lúc mấy giờ?

Xổ số Quảng Nam do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Nam phát hành và quay số mở thưởng định kỳ vào lúc 17h15 thứ Ba hàng tuần.

Người trúng xổ số Quảng Nam nhận thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

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