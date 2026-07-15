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Xuất bản ngày 15/07/2026 03:05 PM
Xuất bản ngày 15/07/2026 03:05 PM

Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 15/7/2026 - XSDN 15/7

(VTC News) - XSDN 15/7, trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 15/7/2026, xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 15/7/2026, xổ số Đồng Nai 15/7.

Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 15/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN ngày 15/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 15/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 15/7/2026 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 15/7/2026

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- XSDN 8/7/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 8/7/2026 có giải đặc biệt là 061248 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 8/7, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 8/7/2026.

XSDN 8/7, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 8/7/2026.

- XSDN 1/7/2026

Kết quả xổ số ngày 1/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng có giải đặc biệt là 986546 và các hạng giải khác như sau:

XSDN 1/7, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 1/7/2026.

XSDN 1/7, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 1/7/2026.

- XSDN 24/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công bố kết quả xổ số ngày 24/6/2026 với giải đặc biệt là 162714 và các hạng giải khác như sau:

XSDN 24/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24/6/2026.

XSDN 24/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24/6/2026.

- XSDN 17/6/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 17/6/2026 có giải đặc biệt là 884900 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 17/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 17/6/2026.

XSDN 17/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 17/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty XSKT Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty XSKT Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 15/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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