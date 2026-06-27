Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 27/6/2026 - XSDNO hôm nay 27/6

Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 27/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSDNO 27/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 27/6/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 27/6/2026
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- XSDNO 20/6/2026
Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 144684 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSDNO 13/6/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công bố kết quả xổ số ngày 13/6/2026 với giải đặc biệt là 700077 và các hạng giải khác như sau:
- XSDNO 6/6/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng ngày 6/6/2026 như sau:
- XSDNO 30/5/2026
Kết quả xổ số ngày 30/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng có giải đặc biệt là 374269 và các hạng giải khác như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSDNO
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- XSMT thứ Hai gồm đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Tư gồm đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu gồm đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật gồm đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 27/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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