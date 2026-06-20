  • logo
Xuất bản ngày 20/06/2026 04:30 PM
Xuất bản ngày 20/06/2026 04:30 PM

Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/6/2026 - XSDNO thứ Bảy 20/6

XSDNO 20/6, trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/6/2026, xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 20/6/2026, xổ số Đắk Nông 20/6.

Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 20/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 20/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/6/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 20/6/2026

Xem lại KQXSDNO các kỳ trước

- XSDNO 13/6/2026

Kết quả xổ số ngày 13/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng có giải đặc biệt là 700077 và các hạng giải khác như sau:

XSDNO 13/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 13/6/2026.

XSDNO 13/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 13/6/2026.

- XSDNO 6/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công bố kết quả xổ số ngày 6/6/2026 với giải đặc biệt là 077423 và các hạng giải khác như sau:

XSDNO 6/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 6/6/2026.

XSDNO 6/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 6/6/2026.

- XSDNO 30/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng ngày 30/5/2026 như sau:

XSDNO 30/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 30/5/2026.

XSDNO 30/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 30/5/2026.

- XSDNO 23/5/2026

Kết quả xổ số Đắk Nông (XSDNO) ngày 23/5/2026 có giải đặc biệt là 715514 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNO 23/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 23/5/2026.

XSDNO 23/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 23/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải nhận 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải nhận 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải nhận 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, cho những vé sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm đài Phú Yên, Huế thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm đài Quảng Nam, Đắk Lắk thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm đài Đà Nẵng, Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum thực hiện quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá vàng hôm nay 20/6: Tiếp tục đi xuống, dự báo trong tuần tới vẫn giảm
Giá vàng hôm nay 20/6: Tiếp tục đi xuống, dự báo trong tuần tới vẫn giảm
Giá xăng dầu hôm nay 20/6: Tăng nhẹ, ghi nhận 1 tuần giảm mạnh
Giá xăng dầu hôm nay 20/6: Tăng nhẹ, ghi nhận 1 tuần giảm mạnh
Dự báo thời tiết 20/6: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng, có nơi trên 37°C
Dự báo thời tiết 20/6: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng, có nơi trên 37°C
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm