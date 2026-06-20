Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/6/2026 - XSDNO thứ Bảy 20/6

Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 20/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 20/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/6/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 20/6/2026

Xem lại KQXSDNO các kỳ trước

- XSDNO 13/6/2026

Kết quả xổ số ngày 13/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng có giải đặc biệt là 700077 và các hạng giải khác như sau:

XSDNO 13/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 13/6/2026.

- XSDNO 6/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công bố kết quả xổ số ngày 6/6/2026 với giải đặc biệt là 077423 và các hạng giải khác như sau:

XSDNO 6/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 6/6/2026.

- XSDNO 30/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng ngày 30/5/2026 như sau:

XSDNO 30/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 30/5/2026.

- XSDNO 23/5/2026

Kết quả xổ số Đắk Nông (XSDNO) ngày 23/5/2026 có giải đặc biệt là 715514 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNO 23/5, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 23/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải nhận 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải nhận 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải nhận 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, cho những vé sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm đài Phú Yên, Huế thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm đài Quảng Nam, Đắk Lắk thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm đài Đà Nẵng, Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum thực hiện quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.