Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/6/2026 - XSDLK 30/6

Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 30/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 30/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/6/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 30/6/2026

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- XSDLK 23/6/2026

Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 23/6/2026 có giải đặc biệt là 743275 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDLK 23/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 23/6/2026.

- XSDLK 16/6/2026

Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng có giải đặc biệt là 503206 và các hạng giải khác như sau:

XSDLK 16/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 16/6/2026.

- XSDLK 9/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công bố kết quả xổ số ngày 9/6/2026 với giải đặc biệt là 397486 và các hạng giải khác như sau:

XSDLK 9/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 9/6/2026.

- XSDLK 2/6/2026

Kết quả xổ số ngày 2/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng như sau:

XSDLK 2/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 2/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 số bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2 gồm đài Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3 gồm có đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4 do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6 gồm đài Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 7 gồm đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Chủ nhật gồm đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Đắk Lắk ở đâu?

Người chơi có thể mua vé xổ số Đắk Lắk tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Đắk Lắk quay thưởng vào ngày nào và lúc mấy giờ?

XSDLK do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk phát hành và quay số mở thưởng định kỳ vào lúc 17h15 thứ Ba hàng tuần.

Người trúng xổ số Đắk Lắk nhận thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

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