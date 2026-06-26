Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/6/2026 - Trực tiếp XSBD 26/6

Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 26/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 26/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/6/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 26/6/2026

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- XSBD 19/6/2026

Kết quả xổ số ngày 19/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng có giải đặc biệt là 945100 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 19/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 19/6/2026.

- XSBD 12/6/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 12/6/2026 có giải đặc biệt là 363193 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 12/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 12/6/2026.

- XSBD 5/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công bố kết quả xổ số ngày 5/6/2026 với giải đặc biệt là 103208 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 5/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 5/6/2026.

- XSBD 29/5/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 29/5/2026 có giải đặc biệt là 181994 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 29/5, kết quả xổ số Bình Dương ngày 29/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên khổ, nguyên hình, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa.

- Vé số trúng thưởng có giá trị nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu để quá thời hạn này, vé số trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp,TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Gồm đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang và Long An quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt quay số mở thưởng.

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