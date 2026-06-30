Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 30/6/2026 - XSBTR 30/6

Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 30/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 30/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 30/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 30/6/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 30/6/2026

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- XSBTR 23/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố kết quả xổ số ngày 23/6/2026 với giải đặc biệt là 034315 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 23/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 23/6/2026.

- XSBTR 16/6/2026

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 16/6/2026 có giải đặc biệt là 691272 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTR 16/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 16/6/2026.

- XSBTR 9/6/2026

Kết quả xổ số ngày 9/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng có giải đặc biệt là 910547 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 9/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 9/6/2026.

- XSBTR 2/6/2026

Kết quả xổ số ngày 2/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre quay thưởng như sau:

XSBTR 2/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 2/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên vẹn, nguyên khổ, không bị rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa.

- Vé trúng có giá trị đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm có đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Long An, TP.HCM, Hậu Giang và Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang tổ chức quay số mở thưởng.

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