Cập nhật TRỰC TIẾP Uzbekistan vs Colombia
Uzbekistan 0 0 Colombia
Trận đấu giữa Uzbekistan và Colombia bắt đầu lúc 9h ngày 18/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỉ số Uzbekistan vs Colombia mới nhất tại đây.
Thông tin trận Uzbekistan đấu với Colombia (9h ngày 18/6)
Trận Uzbekistan đấu với Colombia diễn ra trên sân vận động Azteca (Mexico City, Mexico). Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6.
Ông Anthony Taylor, người Anh là trọng tài chính của trận đấu.
Đây là lần đầu tiên Uzbekistan và Colombia gặp nhau trong lịch sử. Uzbekistan từng thắng một đội thuộc Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ. Đó là trận giao hữu thắng Bolivia 1-0 tại Ả Rập Xê Út vào tháng 3/2023, với bàn thắng của Eldor Shomurodov.
Colombia từng thua Nhật Bản 1-2 trong lần gần nhất gặp một đại diện châu Á tại World Cup. Trận đấu đó diễn ra ở lượt mở màn vòng bảng World Cup 2018. Sau thất bại trước Nhật Bản, Colombia thắng Ba Lan và Senegal để đứng đầu bảng H.
Theo mô hình dự đoán của Opta, Colombia có 67,7% khả năng thắng trận. Khả năng Uzbekistan giành chiến thắng là 11,7%, còn xác suất hòa là 20,6%.
Lực lượng, phong độ Uzbekistan trước trận gặp Colombia
Uzbekistan là một trong 4 đội tuyển lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup. Đội tuyển này chỉ thua 1 trong 16 trận tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
Sau khi giành vé dự World Cup, Uzbekistan thay đổi huấn luyện viên. Ông Timur Kapadze rời vị trí huấn luyện viên trưởng, còn Fabio Cannavaro được bổ nhiệm. Cannavaro từng là đội trưởng đội tuyển Italy vô địch World Cup 2006.
Uzbekistan đá 2 trận giao hữu trước giải. Đội bóng này thua Canada 0-2 trên sân khách, sau đó thua Hà Lan 1-2 trong trận đấu tại New York. Theo SportsMole, phong độ 6 trận gần nhất của Uzbekistan trên mọi đấu trường là thắng 3 và thua 3.
Eldor Shomurodov là cầu thủ đáng chú ý nhất của Uzbekistan. Tiền đạo đang khoác áo Istanbul Basaksehir ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo ở vòng loại World Cup 2026. Shomurodov là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Uzbekistan với 44 bàn.
Ngoài Shomurodov, đội hình Uzbekistan còn có Abdukodir Khusanov, trung vệ thuộc biên chế Manchester City. Abbosbek Fayzullaev, cầu thủ từng được bầu là Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á năm 2023, ghi 4 bàn tại vòng loại. Jaloliddin Masharipov nhiều khả năng không góp mặt ở trận ra quân vì chấn thương lưng.
Lực lượng, phong độ Colombia trước trận gặp Uzbekistan
Colombia trở lại World Cup sau khi vắng mặt ở Qatar 2022. Đây là lần thứ 7 đội tuyển Nam Mỹ tham dự vòng chung kết. Thành tích tốt nhất của Colombia là vào tứ kết World Cup 2014.
Đội bóng của huấn luyện viên Nestor Lorenzo đứng thứ ba vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, sau Argentina và Ecuador. Colombia từng thắng Brazil 2-1 trong chiến dịch vòng loại này.
Opta ghi nhận Colombia có nhiều chỉ số tấn công nổi bật ở vòng loại CONMEBOL. Đội tuyển này dẫn đầu khu vực về bàn thắng kỳ vọng với 28,8 xG, số cú sút trúng đích với 96 lần và số bàn thắng bằng đầu với 7 bàn. Colombia ghi 28 bàn, chỉ kém Argentina trong toàn bộ vòng loại Nam Mỹ.
Luis Diaz là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Colombia tại vòng loại với 7 bàn. Chỉ Lionel Messi ghi nhiều bàn hơn Diaz ở khu vực Nam Mỹ. James Rodriguez có 7 kiến tạo, nhiều nhất vòng loại CONMEBOL.
Trước World Cup 2026, Colombia thua Croatia và Pháp trong loạt trận tháng 3. Sau đó, họ thắng Costa Rica 3-1 và thắng Jordan 2-0 ở các trận giao hữu trong tháng 6. Jhon Arias ghi cả 2 bàn trong trận thắng Jordan.
Colombia không có vấn đề lực lượng đáng kể trước trận gặp Uzbekistan. Luis Diaz, James Rodriguez và Luis Suarez là các phương án tấn công được nhắc đến nhiều trước trận ra quân. Ở tuyến giữa, Jefferson Lerma và Richard Rios nằm trong nhóm cầu thủ có khả năng đá chính.
Trực tiếp bóng đá Uzbekistan vs Colombia, bảng K World Cup 2026 hôm nay
Trực tiếp bóng đá Uzbekistan vs Colombia (9h ngày 18/6): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Uzbekistan đấu với Colombia thuộc bảng K World Cup 2026.
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