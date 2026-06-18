Cập nhật TRỰC TIẾP Uzbekistan vs Colombia Uzbekistan 0 0 Colombia Trận đấu giữa Uzbekistan và Colombia bắt đầu lúc 9h ngày 18/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỉ số Uzbekistan vs Colombia mới nhất tại đây.

Thông tin trận Uzbekistan đấu với Colombia (9h ngày 18/6) Trận Uzbekistan đấu với Colombia diễn ra trên sân vận động Azteca (Mexico City, Mexico). Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Ông Anthony Taylor, người Anh là trọng tài chính của trận đấu. Đây là lần đầu tiên Uzbekistan và Colombia gặp nhau trong lịch sử. Uzbekistan từng thắng một đội thuộc Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ. Đó là trận giao hữu thắng Bolivia 1-0 tại Ả Rập Xê Út vào tháng 3/2023, với bàn thắng của Eldor Shomurodov. Colombia từng thua Nhật Bản 1-2 trong lần gần nhất gặp một đại diện châu Á tại World Cup. Trận đấu đó diễn ra ở lượt mở màn vòng bảng World Cup 2018. Sau thất bại trước Nhật Bản, Colombia thắng Ba Lan và Senegal để đứng đầu bảng H. Theo mô hình dự đoán của Opta, Colombia có 67,7% khả năng thắng trận. Khả năng Uzbekistan giành chiến thắng là 11,7%, còn xác suất hòa là 20,6%.

Lực lượng, phong độ Uzbekistan trước trận gặp Colombia Uzbekistan là một trong 4 đội tuyển lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup. Đội tuyển này chỉ thua 1 trong 16 trận tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau khi giành vé dự World Cup, Uzbekistan thay đổi huấn luyện viên. Ông Timur Kapadze rời vị trí huấn luyện viên trưởng, còn Fabio Cannavaro được bổ nhiệm. Cannavaro từng là đội trưởng đội tuyển Italy vô địch World Cup 2006. Đội tuyển Uzbekistan lần đầu tiên tham dự World Cup. (Ảnh: Reuters) Uzbekistan đá 2 trận giao hữu trước giải. Đội bóng này thua Canada 0-2 trên sân khách, sau đó thua Hà Lan 1-2 trong trận đấu tại New York. Theo SportsMole, phong độ 6 trận gần nhất của Uzbekistan trên mọi đấu trường là thắng 3 và thua 3. Eldor Shomurodov là cầu thủ đáng chú ý nhất của Uzbekistan. Tiền đạo đang khoác áo Istanbul Basaksehir ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo ở vòng loại World Cup 2026. Shomurodov là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Uzbekistan với 44 bàn. Ngoài Shomurodov, đội hình Uzbekistan còn có Abdukodir Khusanov, trung vệ thuộc biên chế Manchester City. Abbosbek Fayzullaev, cầu thủ từng được bầu là Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á năm 2023, ghi 4 bàn tại vòng loại. Jaloliddin Masharipov nhiều khả năng không góp mặt ở trận ra quân vì chấn thương lưng.