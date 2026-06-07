Israel tấn công Thủ đô Lebanon

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Israel Katz cho biết, quân đội Israel đã tấn công trụ sở Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon, để đáp trả việc lực lượng này tấn công vào lãnh thổ Israel. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công của Israel.

Người dân Palestine kiểm tra đống đổ nát sau một cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Al-Maghazi ở Dải Gaza, ngày 7/6. (Ảnh: AP)

Cuộc tấn công xảy ra, khi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm với ông Benjamin Netanyahu, yêu cầu không tấn công Thủ đô Beirut của Lebanon, trong bối cảnh Mỹ và Iran đang đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, Iran đưa ra cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào vào Thủ đô Beirut, cũng sẽ dẫn đến sự tái bùng phát toàn diện cuộc chiến ở Trung Đông, nhắc lại bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, cũng phải chấm dứt giao tranh ở Lebanon.

Tại miền Nam Lebanon, quân đội Israel hôm nay tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán cho cư dân thành phố Tyre và các khu vực lân cận, đồng thời cho biết đã đánh chặn 2 vật thể bay từ Lebanon nhằm vào lãnh thổ nước này.