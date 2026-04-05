Iran tung hình ảnh máy bay Mỹ cháy rụi sau chiến dịch giải cứu phi công F-15

Video và hình ảnh được cho là xác máy bay Mỹ ở Iran xuất hiện trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật thông báo rằng cả hai phi công của các tiêm kích F-15 bị bắn rơi tại Iran đã được giải cứu.

Iran trong khi đó công bố những hình ảnh chưa được phía bên kia xác nhân, được cho là xác máy bay Mỹ bị cháy rụi. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cùng ngày rằng một máy bay Mỹ bị phá hủy.

Hình ảnh được cho là hiện trường máy bay Mỹ bị phá huỷ.

Trước đó, Iran cũng khẳng định vào sáng sớm rằng họ bắn hạ 3 máy bay quân sự Mỹ gồm một máy bay tiếp nhiên liệu C-130 và hai trực thăng Blackhawk. Hiện chưa rõ các tuyên bố này có liên quan đến nhau hay không, cũng như liệu các máy bay Iran nhắc đến này có tham gia vào chiến dịch giải cứu phi công F-15 bị bắn rơi hay không. Tổng thống Trump cho biết không có thương vong nào phía Mỹ trong chiến dịch này.

Truyền hình nhà nước Iran cũng phát sóng video cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên, khẳng định họ bắn hạ một máy bay vận tải Mỹ và hai trực thăng tham gia chiến dịch giải cứu. Tuy nhiên, quan chức tình báo khu vực nắm rõ chiến dịch nói với hãng tin AP rằng quân đội Mỹ tự phá hủy hai máy bay vận tải do trục trặc kỹ thuật, buộc phải điều thêm máy bay khác để hoàn thành nhiệm vụ. Quan chức này yêu cầu giấu tên vì tính chất bí mật của chiến dịch.

Các tuyên bố từ phát ngôn viên Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbia Iran thì cho biết các máy bay Mỹ bị bắn hạ tại phía nam Isfahan, làm thất bại nỗ lực giải cứu phi công Mỹ bị bắn rơi.

Theo cùng nguồn tin, sự việc xảy ra sau những nỗ lực “tuyệt vọng” của lực lượng Mỹ nhằm vào miền Trung Iran để đưa phi công ra ngoài. Iran cũng tuyên bố một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng không quân, bộ binh, dân quân Basij và lực lượng an ninh chặn và vô hiệu hóa các máy bay Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho biết phi công “bị thương nhưng sẽ ổn”. Ông cũng nói thêm rằng đây là “lần đầu tiên trong lịch sử quân sự mà hai phi công Mỹ được giải cứu riêng rẽ, sâu trong lãnh thổ đối phương”.

Sau khi nhảy dù khỏi chiếc F-15E, viên phi công được cho là ẩn náu trong một khe núi, với vị trí ban đầu không được cả phía Mỹ lẫn Iran xác định. Chính quyền địa phương Iran treo thưởng 66.000 USD cho bất kỳ ai tìm thấy thành viên phi hành đoàn Mỹ mất tích. Truyền thông nhà nước Iran cũng kêu gọi người dân tham gia tìm kiếm, nói rằng: “Nếu bạn bắt được phi công địch còn sống và giao cho cảnh sát, bạn sẽ nhận được phần thưởng giá trị".

Trong khi đó, Iran tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Vịnh. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đánh trúng hai nhà máy điện và khiến trạm khử mặn nước ngừng hoạt động tại Kuwait, theo Bộ Điện lực nước này. Không có thương vong được ghi nhận.

Tại Bahrain, vụ hỏa hoạn bùng phát tại cơ sở lưu trữ của công ty dầu quốc gia sau cuộc tấn công bằng drone. Đám cháy được dập tắt và không có thương vong. Bộ Quốc phòng cho biết kể từ khi chiến sự bắt đầu, nước này đánh chặn 466 máy bay không người lái nhắm vào Công ty Công nghiệp Hóa dầu Vùng Vịnh.

Ngoài ra, Israel tấn công hơn 120 mục tiêu của Iran tại miền trung và miền tây nước này, bao gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo, cơ sở sản xuất UAV, cùng các hệ thống phóng và phòng không, theo quân đội Israel.

