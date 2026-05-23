Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công

Video: Đại công trường xây cầu Hồng Hà gần 10.000 tỷ đồng ở Hà Nội
Cầu Hồng Hà được khởi công từ tháng 10/2025, là hạng mục quan trọng thuộc tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Công trình có tổng chiều dài khoảng 6km, nối khu vực phía Bắc Hà Nội qua sông Hồng, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 5, thời tiết tại Hà Nội nắng ráo, mực nước sông Hồng xuống thấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hạng mục dưới sông. Trên toàn công trường, nhiều máy móc hạng nặng, cần cẩu và xà lan hoạt động liên tục.
Từ trên cao, khu vực thi công hiện lên nhộn nhịp với hệ thống đường công vụ kéo dài giữa lòng sông Hồng cùng hàng loạt mũi thi công đồng loạt triển khai các hạng mục móng và thân trụ cầu.
Sau hơn nửa năm triển khai, nhiều trụ cầu đầu tiên bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước.
Phần thân các trụ cầu được thi công liên tục, từng bước hình thành diện mạo cây cầu mới nối hai bờ sông Hồng.
Đến nay, sản lượng toàn dự án đã đạt trên 23% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3% so với kế hoạch đề ra. Hiện công trường duy trì khoảng 15 mũi thi công đồng loạt, tổ chức làm việc theo mô hình “3 ca, 4 kíp” nhằm tận dụng thời tiết thuận lợi trước mùa mưa lũ.
Cầu Hồng Hà hiện là một trong những công trình vượt sông Hồng có tốc độ triển khai nhanh trong nhóm các dự án khởi công năm 2025.
Không chỉ khu vực giữa sông, các mũi thi công tại hai đầu cầu cũng đang được tăng tốc.
Theo thiết kế, cầu Hồng Hà có quy mô 4 làn xe cơ giới, mặt cắt ngang khoảng 24,5m, kết nối trực tiếp với tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Điểm đầu công trình nằm tại xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) ở bờ Nam và điểm cuối thuộc xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ) ở bờ Bắc.
Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Khi đưa vào khai thác, cầu Hồng Hà được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng khu vực phía Bắc Hà Nội, đồng thời giảm tải cho các cây cầu hiện hữu như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thăng Long.
Ngoài ý nghĩa giao thông, công trình còn được đánh giá sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho nhiều khu vực ven sông Hồng, tăng khả năng kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Thọ.
