Iran huấn luyện kế hoạch tác chiến trong 20 năm để chờ đợi quân đội Mỹ

(VTC News) -

Ngày 24/3, trợ lý cấp cao của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo trong Hội đồng Quốc phòng Ali-Akbar Ahmadian đăng tải bài viết trên mạng xã hội X với nội dung: “Chúng tôi đã chờ đợi sự xuất hiện của người Mỹ tại những khu vực được chỉ định. Trong hơn hai thập kỷ, chúng tôi đã huấn luyện cho thời điểm này với chiến lược tác chiến phi đối xứng”.

Ông Ahmadian cũng cho rằng Iran chỉ có một thông điệp duy nhất dành cho binh lính Mỹ: “Hãy tiến lại gần hơn".

Khói bốc lên sau đợt tấn công tên lửa của Iran vào Tel Aviv. (Ảnh: Reuters)

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ ở một số khu vực của Iran. Theo nhiều nguồn tin, nhà hoạch định quân sự của Mỹ đã trình bày với Nhà Trắng phương án về chiến dịch trên bộ tiềm năng, trong trường hợp chiến dịch ném bom không đạt mục tiêu.

Theo tờ Wall Street Journal, nội dung cuộc thảo luận bàn về kịch bản liên quan đến việc "đưa quân bộ binh vào" để phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân và năng lực tên lửa của Iran.

Quan chức Lầu Năm Góc cũng thừa nhận đã lên kế hoạch cho "hoạt động dự phòng", có thể bao gồm lực lượng đặc nhiệm hoặc cuộc tấn công bằng trực thăng vào cơ sở trọng yếu của Iran, dù họ nhấn mạnh những lựa chọn như vậy vẫn là biện pháp cuối cùng.

Trước đó, chỉ huy lực lượng lục quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cảnh báo mọi mối đe dọa sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn từ Iran. Phát biểu trước đơn vị lục quân IRGC tại tỉnh Khuzestan ở Tây Nam, Chuẩn tướng Mohammad Karami cho biết đơn vị của ông đã ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Cùng thời điểm, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết quốc gia này đang cùng các đối tác lên kế hoạch nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

"Sau tuyên bố chung do Anh dẫn đầu tuần trước, Anh hiện đang làm việc với đối tác để xây dựng kế hoạch khả thi nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thông qua tuyến đường biển trọng yếu", tuyên bố tiết lộ.

Thông báo được đưa ra sau khi cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman kết thúc. Ông Starmer bày tỏ "sự ủng hộ kiên định" đối với Riyadh.