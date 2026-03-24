Iran không lùi bước, Israel nói thỏa thuận kết thúc chiến sự 'chưa khả thi'

Người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm Khatam-al Anbiya của Iran, tướng Ali Abdollahi Aliabadi, tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ chiến đấu “cho đến thắng lợi hoàn toàn”.

“Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran tự hào, chiến thắng và kiên định trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, và con đường này sẽ tiếp tục cho đến thắng lợi hoàn toàn", ông tuyên bố trên truyền hình nhà nước.

Ông không làm rõ khái niệm “thắng lợi hoàn toàn”, song tuyên bố được cho là nhằm phát tín hiệu cứng rắn, cảnh báo không nhượng bộ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.

Trước đó, một quan chức Israel cho biết khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran “chưa hiện hữu vào lúc này”. Theo đánh giá của phía Israel, Tehran “không có dấu hiệu nhượng bộ”, và các tín hiệu đàm phán có thể chỉ nhằm kéo dài thời gian để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Tên lửa Iran tập kích vào Israel, ngày 24/3/2026. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định chiến dịch quân sự vẫn đang được tiến hành “toàn lực”, cho biết quân đội còn “hàng nghìn mục tiêu” tại Iran và có thể kéo dài chiến dịch thêm nhiều tuần. Tuyên bố này trái ngược với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nói rằng các bên “muốn đạt thỏa thuận” và tiến trình này sẽ được hoàn tất.

Trong khi đó, Iran đã bổ nhiệm ông Mohammad Bagher Zolghadr, cựu chỉ huy kỳ cựu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, thay thế ông Ali Larijani thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tuần trước. Việc đưa một nhân vật cứng rắn, dày dạn kinh nghiệm quân sự lên vị trí then chốt được xem là dấu hiệu Tehran muốn duy trì lập trường an ninh mạnh mẽ trong bối cảnh chịu áp lực lớn.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr được bổ nhiệm làm tân Thư ký Hội đồng An Ninh Tối cao Iran. (Ảnh: WANA)

Căng thẳng ngoại giao khu vực cũng gia tăng khi Lebanon tuyên bố Đại sứ Iran là “người không được hoan nghênh”, yêu cầu rời khỏi nước này trước ngày 29/3, với cáo buộc vi phạm chuẩn mực ngoại giao.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Lebanon Youssef Raggi cho biết:

“Hôm nay, tôi đã yêu cầu Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và kiều dân triệu tập Đại diện lâm thời của Iran tại Lebanon để thông báo quyết định rút lại sự chấp thuận đối với việc bổ nhiệm Đại sứ Iran Mohammad Reza Sheibani, đồng thời tuyên bố ông là nhân vật không được hoan nghênh, buộc phải rời khỏi lãnh thổ Lebanon trước ngày 29/3/2026".

Ngoại trưởng Raggi không nêu rõ lý do cụ thể của động thái này, song quyết định được đưa ra sau khi Lebanon, ngay từ đầu xung đột, đã cấm hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và yêu cầu công dân Iran phải xin thị thực khi nhập cảnh.