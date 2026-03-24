Nga phóng hơn 400 UAV tấn công Ukraine giữa ban ngày

Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng gần 400 máy bay không người lái (UAV) tầm xa trong đêm 23/3, đồng thời triển khai 23 tên lửa hành trình và 7 tên lửa đạn đạo, đánh trúng ít nhất 10 địa điểm trên cả nước. Đà tấn công tiếp diễn sang ngày 24/3 khi hàng chục UAV tiếp tục nhắm vào Thủ đô Kiev ngay giữa ban ngày – diễn biến hiếm gặp.

Các cuộc tập kích khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 27 người bị thương, theo giới chức Ukraine. Nhiều khu dân cư cùng với hạ tầng giao thông và năng lượng, bị trúng đòn không kích.

Một tòa nhà dân cư bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 24/3/2026. (Ảnh: AP/Kateryna Klochko)

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về khả năng Nga chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn. Sau loạt không kích, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ phòng không.

“Những con số này cho thấy rõ cần có thêm các biện pháp bảo vệ để cứu sống người dân trước các đòn tấn công của Nga”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai kịp thời các thỏa thuận hỗ trợ phòng không.

Một tòa nhà bị hư hại trong các đợt không kích bằng UAV và tên lửa của Nga tại Poltava, Ukraine, ngày 24/3/2026. (Nguồn: @ZelenskyyUa/X)

Trên chiến tuyến dài khoảng 1.250km ở phía đông và nam, lực lượng Ukraine đang đối mặt với áp lực gia tăng khi Nga đồng loạt tìm cách xuyên thủng các tuyến phòng thủ.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết “giao tranh ác liệt diễn ra trên toàn tuyến tiếp xúc”, với 619 đợt tấn công được ghi nhận trong vòng 4 ngày. Theo ông, lực lượng Nga đang đưa thêm quân và khí tài ra tiền tuyến để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo, trong khi Ukraine đã triển khai lực lượng tăng viện để đối phó.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định các diễn biến mới củng cố đánh giá rằng chiến dịch tiến công xuân - hè của Nga có thể đã bắt đầu. Moskva được cho là đã tăng cường không kích từ ngày 17/3, đồng thời điều thêm khí tài hạng nặng và binh sĩ ra tiền tuyến.