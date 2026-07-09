Huế chi hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ đi làm xa sau sắp xếp bộ máy

(VTC News) -

UBND TP Huế vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP Huế, việc xây dựng chính sách này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Sau sắp xếp, TP Huế có 40 đơn vị hành chính cấp xã gồm 21 phường và 19 xã.

Quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy làm thay đổi nơi làm việc, nơi ở, điều kiện đi lại, sinh hoạt của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cán bộ, công chức xã ở vùng cao A Lưới (TP Huế) đang xử lý công việc. (Ảnh: Văn Dinh)

Bên cạnh đó, hằng năm, thành phố vẫn có cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái đến nhận nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khác trên địa bàn.

UBND TP Huế cho rằng việc ban hành chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ổn định điều kiện đi lại, làm việc, yên tâm công tác; đồng thời góp phần duy trì sự ổn định, thông suốt của bộ máy hành chính sau sắp xếp.

Theo tờ trình, đối tượng được hỗ trợ gồm cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Ngoài ra, chính sách cũng áp dụng đối với người làm việc tại các tổ chức hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển về công tác tại cấp xã sau sắp xếp.

Điều kiện để được hưởng hỗ trợ là cán bộ, người lao động chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi công tác mới; khoảng cách đường bộ ngắn nhất từ nơi nhận công tác mới đến nơi đăng ký thường trú từ 15 km trở lên.

Trường hợp chưa đăng ký thường trú trên địa bàn TP Huế hoặc nơi đăng ký thường trú không trùng với nhà ở thuộc sở hữu của mình, khoảng cách được tính từ cơ quan, đơn vị nơi công tác cũ đến cơ quan, đơn vị nơi công tác mới.

Mức hỗ trợ được đề xuất chia thành 4 nhóm khoảng cách. Cụ thể, người có nơi công tác mới cách nơi đăng ký thường trú từ 15 km đến dưới 20 km được hỗ trợ 900.000 đồng/người/tháng; từ 20 km đến dưới 25 km được hỗ trợ 1,1 triệu đồng/người/tháng; từ 25km đến dưới 30 km được hỗ trợ 1,3 triệu đồng/người/tháng; từ 30 km trở lên được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian thực hiện chính sách dự kiến là 24 tháng kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Theo số liệu sơ bộ của UBND TP Huế, có khoảng 896 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đi làm việc thường xuyên xa nơi cư trú từ 15 km trở lên được điều động, luân chuyển, biệt phái tại thành phố.

Trong đó, nhóm đi từ 15 km đến dưới 20 km có khoảng 308 người, nhóm từ 20 km đến dưới 25 km khoảng 154 người, nhóm từ 25 km đến dưới 30 km khoảng 154 người và nhóm từ 30 km trở lên khoảng 280 người.

Với 4 mức hỗ trợ nêu trên, nhu cầu kinh phí trong 24 tháng được tính toán hơn 25,6 tỷ đồng. Cụ thể, nhóm 15 km đến dưới 20 km cần hơn 6,6 tỷ đồng, nhóm 20 km đến dưới 25 km cần hơn 4 tỷ đồng, nhóm 25 km đến dưới 30 km cần hơn 4,8 tỷ đồng và nhóm từ 30 km trở lên cần 10 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu kinh phí sơ bộ là hơn 25,6 tỷ đồng, nguồn thực hiện từ ngân sách nhà nước và sử dụng kinh phí của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.