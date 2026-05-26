Huawei và Hoa Nam Energy giới thiệu công nghệ ổn định lưới điện tại AWESCE 2026

Sự phát triển nhanh của điện gió và điện mặt trời đang tạo thêm áp lực lên hệ thống điện, đặc biệt ở bài toán ổn định tần số, điện áp và khả năng đấu nối. Theo các chuyên gia trong ngành, đây là một trong những thách thức lớn khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng mở rộng.

Trong khuôn khổ AWESCE 2026, Huawei Digital Power và Hoa Nam Energy mang đến các giải pháp lưu trữ năng lượng và vận hành điện thông minh dành cho các dự án điện mặt trời, điện gió.

Tại hội nghị, đại diện Huawei Digital Power Vietnam trình bày chuyên đề “Grid-Forming ESS: Tăng cường ổn định lưới điện khi điện gió và điện mặt trời phát triển mạnh”, giải pháp lưu trữ thông minh được đánh giá có thể hỗ trợ hệ thống điện duy trì ổn định khi nguồn năng lượng tái tạo biến động mạnh.

Theo đại diện Huawei Digital Power, khác với các hệ thống lưu trữ truyền thống, Grid-Forming ESS có khả năng chủ động hỗ trợ điều khiển tần số và điện áp, góp phần nâng cao độ tin cậy của lưới điện tại những khu vực có tỷ trọng điện gió và điện mặt trời cao.

Trong phần trình bày, đại diện Huawei Digital Power nhấn mạnh rằng ESS đang chuyển từ vai trò lưu trữ điện đơn thuần sang một phần quan trọng của hạ tầng hệ thống điện mới. Bên cạnh khả năng lưu và xả điện, ESS còn có thể tham gia hỗ trợ điều tần, hỗ trợ điện áp, cung cấp quán tính, giảm dao động công suất và hỗ trợ khởi động đen trong những tình huống cần thiết.

Ngoài ra, nền tảng Smart String Grid-Forming ESS được giới thiệu với cách tiếp cận an toàn từ cell pin đến lưới điện, kết hợp khả năng Grid-Forming và quản lý thông minh trong suốt vòng đời hệ thống. Theo Huawei, cách tiếp cận này giúp các dự án năng lượng tái tạo không chỉ cải thiện khả năng vận hành ổn định, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, bảo trì và độ tin cậy dài hạn.

Không chỉ là bài toán công nghệ, lưu trữ năng lượng cũng được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng và triển khai các cơ chế mới như DPPA (mua bán điện trực tiếp). Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng kỹ thuật, khả năng vận hành và tính ổn định của hệ thống điện.

Bên cạnh phiên hội thảo, khu vực trưng bày của Huawei Digital Power và Hoa Nam Energy thu hút nhiều chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án và doanh nghiệp vận hành điện năng lượng đến tìm hiểu các giải pháp ESS và công nghệ vận hành lưới điện.

Các trao đổi tập trung vào những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp đang quan tâm trong quá trình phát triển và vận hành dự án, như khả năng đấu nối, biến động công suất phát, hiệu quả sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng và nhu cầu nâng cao độ ổn định của lưới điện tại những khu vực có nhiều nguồn điện tái tạo.

Hoa Nam Energy cùng Huawei Digital Power sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác trong nước nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng và giải pháp điện thông minh tại Việt Nam. Trong bối cảnh điện gió và điện mặt trời tiếp tục mở rộng, các yêu cầu về vận hành ổn định, độ tin cậy của hệ thống và hiệu quả đầu tư dài hạn đang ngày càng được chú trọng.