Home Credit lọt top 10 Doanh nghiệp Bền vững lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ

(VTC News) -

Ngày 5/12, Home Credit được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Bền vững lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ tại Lễ công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 (CSI 2025) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng.

Đáng chú ý, đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Home Credit góp mặt trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam (CSI 100), ghi nhận những nỗ lực và tâm huyết của công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu thị trường trong chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quốc gia.

Cột mốc quan trọng này đồng thời là sự khẳng định mạnh mẽ cho bước tiến vượt bậc của Home Credit Việt Nam trong việc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững (ESG), đặc biệt là cải thiện và củng cố yếu tố Quản trị (G - Governance) trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Jakub Kudrna, Giám đốc Chiến lược kiêm Chủ tịch ban chỉ đạo ESG tại Home Credit Việt Nam, nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Bền vững lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ từ Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương và Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh. (Ảnh: Home Credit)

Bước tiến mới trong quản trị rủi ro về môi trường và khí hậu

Thực tế, thời gian gần đây, tình trạng bão lũ xảy ra thường xuyên với mức độ nặng nề hơn do những tác động của biến đổi khí hậu đã cho thấy tầm quan trọng của phát triển bền vững. Tại Home Credit, song song với duy trì hiệu quả kinh doanh, công ty đang đẩy mạnh việc đo lường, đánh giá mức độ rủi ro của môi trường và khí hậu lên hoạt động kinh doanh và ngược lại.

Đây được xem là bước chuyển lớn của Home Credit trong quản trị doanh nghiệp, bởi việc nhận diện rủi ro chính là nền tảng vững chắc để công ty lên ý tưởng và triển khai các sáng kiến bền vững.

Trong suốt 17 năm hiện diện tại Việt Nam, Home Credit luôn ưu tiên tăng trưởng có trách nhiệm thông qua đề cao tính minh bạch và kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Công ty ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong đánh giá năng lực tài chính của khách hàng, từ đó giảm thiểu nợ xấu và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đến những người dân chưa được ngân hàng phục vụ, mà không ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của cả hai bên.

Kết thúc quý 3/2025, Home Credit ghi nhận tỷ lệ nợ xấu (NPL) ấn tượng ở mức 1,57%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 7,5%. Chỉ số này phản ánh khả năng quản trị rủi ro hiệu quả của doanh nghiệp khi Home Credit là một trong số ít các Công ty tài chính duy trì ngưỡng NPL dưới 3% trong nhiều năm liên tiếp.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng tích cực đưa ra nhiều giải pháp tài chính ưu đãi nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm thân thiện với môi trường như xe điện, xe đạp… thúc đẩy lối sống “xanh” trong cộng đồng.

Ông Jakub Kudrna cùng đội ngũ Home Credit Việt Nam. (Ảnh: Home Credit)

Home Credit tin rằng hoạt động quản trị rủi ro hiệu quả không chỉ giúp công ty xây dựng được chiến lược kinh doanh tốt hơn cho các năm tiếp theo, mà còn có thể bảo vệ khách hàng tối đa, giúp họ tự tin làm chủ cuộc sống.

Chung tay vì cộng đồng: Từ hỗ trợ đến phát triển sinh kế bền vững

Không chỉ dừng lại ở những sáng kiến về quản trị, công ty luôn nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội thiết thực. Trong bối cảnh Việt Nam liên tục hứng chịu các đợt thiên tai trong năm nay, doanh nghiệp đã kịp thời kêu gọi toàn đội ngũ cùng chung tay, tổng cộng đóng góp hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ tái thiết trường học và hỗ trợ nhân viên của Home Credit tại những vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Bên cạnh đó, chương trình “Home Love” từ đầu năm đến nay cũng đã hỗ trợ hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, đồng thời sửa chữa và xây mới 5 điểm trường vùng sâu. Điều đặc biệt là những hoạt động này luôn thu hút sự tham gia tích cực của nhiều tình nguyện viên trong nội bộ công ty và các đối tác, góp phần lan tỏa tinh thần hành động vì cộng đồng.

Đội ngũ Home Credit Việt Nam đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ tái thiết trường học và hỗ trợ nhân viên của mình tại những vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. (Ảnh: Home Credit)

Song song với những hỗ trợ trực tiếp, Home Credit đề cao các giải pháp có thể giúp cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng. Đó là lý do trong nhiều năm qua, công ty thường xuyên triển khai các chương trình hỗ trợ vốn sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo và đồng hành cùng họ trong quá trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình.

Đối với thế hệ tương lai, doanh nghiệp cũng phối hợp với Học viện Ngân hàng Phú Yên tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp sinh kế bền vững, cung cấp kiến thức thực tiễn về phát triển bền vững và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp cho các bạn sinh viên trên địa bàn.

Đồng thời, từ nhiều năm nay, chuỗi chương trình “Home Smart” cũng được triển khai một cách có trọng tâm, tiếp cận và trang bị kiến thức tài chính cơ bản cho nhiều đối tượng khác nhau. Riêng năm 2025, các buổi hội thảo của Home Credit ghi nhận sự tham gia của hơn 2.000 bạn sinh viên các trường đại học tại TP.HCM và Đà Nẵng. Tháng 11 vừa qua, công ty tiếp tục mở rộng chia sẻ hiểu biết tài chính đến hơn 1.500 đối tác nữ của Be Group thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

“Liên tiếp các đợt thiên tai, bão lũ xảy ra trong năm 2025 càng khiến chúng tôi suy ngẫm nhiều hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản trị rủi ro về môi trường và đồng hành cùng các chủ thể trong xã hội.

Với kim chỉ nam lấy con người làm trọng tâm trong mọi chiến lược và hoạt động, Home Credit cam kết chung tay bảo vệ môi trường sống an toàn, hạnh phúc, để mỗi cá nhân đều có thể tận hưởng cuộc sống họ mong đợi.

Với sự ghi nhận từ VCCI, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục mang đến những tác động xã hội tích cực và lâu dài, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững hơn cho cộng đồng”, ông Jakub Kudrna, Giám đốc Chiến lược kiêm Chủ tịch ban chỉ đạo ESG của Home Credit Việt Nam, chia sẻ.