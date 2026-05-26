Thủ tướng: Vĩnh Long phải xác lập mô hình tăng trưởng mới để đạt mục tiêu '2 con số'

Chiều 26/5, làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng "2 con số", giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo quốc phòng - an ninh, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng phải thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, tỉnh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng và xác định các động lực tăng trưởng gồm: Phát triển năng lượng tái tạo, phấn đấu cuối năm 2026 đưa vào vận hành thêm 5 nhà máy điện gió, với tổng công suất dự kiến đạt 861 MW; tập trung tháo gỡ các dự án đầu tư còn vướng mắc; hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế số.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10-10,5%/năm; định hướng thành lập Khu kinh tế Vĩnh Long trên nền tảng mở rộng Khu kinh tế An Định, đây sẽ là vùng động lực chiến lược, đóng vai trò hạt nhân phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và logistics; phát triển điện gió với tiềm năng khoảng 35.000 MW. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tận dụng tối đa các cơ chế từ Nghị quyết của Trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát huy vai trò kinh tế tư nhân.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là hơn 13.000 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân đạt 15%. Nhiều dự án trọng điểm đang được tập trung triển khai như: hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, hệ thống thủy lợi Bắc - Nam Bến Tre, đê bao sông Hậu, tuyến Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú, đường tỉnh 910B... Khó khăn lớn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu cát san lấp, giá vật liệu tăng cao, một số dự án còn vướng thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu.

Sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay 100% thủ tục hành chính tại Vĩnh Long được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn cấp trên 96%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 99 điểm.

Tại buổi làm việc, các ý kiến kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo hướng bổ sung năng lượng tái tạo, tạo cơ chế hỗ trợ để Vĩnh Long sớm trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; kiến nghị có cơ chế phân bổ vốn Trung ương cho địa phương để đầu tư, cải tạo hệ thống quốc lộ.

Liên quan đến Cụm phà Vàm Cống, đề nghị bố trí kinh phí hằng năm từ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Vĩnh Long nhằm bảo đảm nguồn lực phục vụ cho hoạt động được liên tục, thông suốt; Ưu tiên bố trí vốn cho 9 dự án trọng điểm gồm: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long; nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ Mỏ Cày đến Khâu Băng; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 57B.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng phải thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng "hai con số". Chỉ rõ tăng trưởng kinh tế quý I/2026 của Vĩnh Long đạt 5,3% là chưa đạt kịch bản đề ra (9,35%); thấp hơn tăng trưởng chung cả nước (7,83%) và thấp nhất trong Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 34/34 cả nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Thủ tướng nhấn mạnh: "Vĩnh Long phải cụ thể hóa ra, để tăng được 10% thì công nghiệp bao nhiêu%, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp là bao nhiêu%? Bóc tách từng lĩnh vực cụ thể. Giao chỉ tiêu cho các địa phương, các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đi kèm với đó là nguồn lực. Phải xây dựng lộ trình, việc nào, sở nào phải làm gì.... phải tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để các cơ quan trung ương cùng triển khai. Nếu không có kế hoạch chi tiết như vậy, không quyết liệt, quyết tâm cao thì rất khó có thể đạt được mục tiêu".

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch của tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong xuất khẩu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Tránh tình trạng ban hành chính sách khuyến khích nhưng doanh nghiệp lại không thể tiếp cận.

Thủ tướng Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với địa phương liên quan đến tuyến đường cao tốc CT.33, CT.36; Cân đối lại nguồn lực, phân định rõ những hạng mục nào bố trí được từ nguồn đầu tư công trung hạn và những hạng mục nào cần huy động nguồn lực tư nhân, từ đó điều chỉnh lại tiến độ thực hiện cho phù hợp. Đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ (trong đó có Cần Thơ, Vĩnh Long) để điều chỉnh, bổ sung các dự án cần thiết vào Quy hoạch điện VIII; đồng thời hỗ trợ các địa phương tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư để hiện thực hóa quy hoạch.

Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Vĩnh Long quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân năm sẽ là căn cứ quyết định việc phân bổ vốn đầu tư công cho giai đoạn tiếp theo. Yêu cầu tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các mỏ cát đã cấp phép. Kiên quyết rút giấy phép đối với các trường hợp vi phạm; tập trung ưu tiên nguồn tài nguyên này cho các dự án trọng điểm của Nhà nước.

Thủ tướng cũng đề nghị tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới tác phong làm việc của các sở, ban, ngành và địa phương. Cần quán triệt triệt để tinh thần cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của Chính phủ xuống cấp cơ sở.

Hướng tới sơ kết một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng đề nghị tỉnh Vĩnh Long phải tổng rà soát, đánh giá lại chất lượng về năng lực, trình độ và biên chế của đội ngũ cán bộ từ cấp cơ sở đến cấp sở, ngành để kịp thời kiện toàn, bố trí lại. Tập trung thực hiện công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí người hoạt động không chuyên trách theo đúng hướng dẫn của Chính phủ.