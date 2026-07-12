Học sinh lập trình robot bằng AI, tranh tài sân chơi Robotics quốc tế

(VTC News) -

AIROC (AI IoT Robotics Challenge) là cuộc thi Robotics tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) dành cho học sinh phổ thông từ 6 đến 18 tuổi (K-12). Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Phát triển Trường học (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ KH-CN) và Công ty cổ phần Công nghệ giáo dục vì người Việt phát động.

Cuộc thi kế thừa gần 20 năm phát triển của sân chơi Robotics quốc tế ROBOTHON, đồng thời đánh dấu bước chuyển mới khi tích hợp sâu các công nghệ AI, IoT và hệ sinh thái học tập số vào nội dung thi đấu.

Học sinh tìm hiểu các nội dung thi đấu và công nghệ robot tích hợp AI, IoT.

Năm 2026, AIROC lựa chọn chủ đề “Synapse City - Nhiệm vụ xanh”, lấy bối cảnh đô thị năm 2050. Tại đây, các đội thi sẽ thiết kế và lập trình robot để giải quyết những bài toán về giao thông, môi trường, ô nhiễm và phát triển đô thị thông minh thông qua tư duy sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là nơi học sinh thi đấu robotics mà còn là cơ hội để tiếp cận hệ sinh thái công nghệ hiện đại gồm AI, IoT, Digital Twin, lập trình và tự động hóa. Qua các thử thách thực tiễn, học sinh được rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và sáng tạo – những năng lực được xem là thiết yếu trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học cho rằng giáo dục trong thời đại số không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà cần giúp học sinh hình thành năng lực thích ứng, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ. AIROC được kỳ vọng trở thành môi trường để học sinh sớm tiếp cận các lĩnh vực công nghệ mới, từ đó nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh ý nghĩa giáo dục, AIROC 2026 còn là căn cứ tuyển chọn những đội tuyển xuất sắc nhất của Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 29/11/2026 với sự góp mặt của nhiều đoàn quốc tế. Trước đó, vòng chung kết quốc gia sẽ được tổ chức tại miền Bắc và miền Nam trong tháng 10.

Cuộc thi dành cho học sinh từ 6-18 tuổi, hướng tới tuyển chọn những đội xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết Robotics quốc tế.

Về cơ cấu giải thưởng, ở mỗi bảng đấu, Ban tổ chức trao một giải Vô địch trị giá 20 triệu đồng tiền mặt, Cúp Vô địch, Huy chương Vàng cùng suất tham dự vòng chung kết quốc tế. Ngoài ra còn có 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và nhiều giải thưởng phụ dành cho các đội có thành tích nổi bật.

Theo Ban tổ chức, AIROC 2026 không chỉ là một cuộc thi Robotics mà còn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao. Thông qua sân chơi này, học sinh có cơ hội tiếp cận sớm với AI, IoT, Robotics và các công nghệ của đô thị thông minh, sẵn sàng cho những yêu cầu của nền kinh tế số trong tương lai.