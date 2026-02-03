2 đội học sinh Việt Nam giành suất dự giải vô địch robotics tại Mỹ

(VTC News) -

Ngày 30/1 - 1/2, Trường Đại học FPT tổ chức cuộc thi FIRST Tech Challenge Vietnam 2025 - 2026 (FTC) quy tụ 40 đội thi đến từ các trường THCS, THPT trên toàn quốc cùng các đội quốc tế đến từ Philippines, Indonesia, Lào và UAE.

Đây là sân chơi robotics được tổ chức theo cùng bộ luật, cấu trúc thi đấu và tiêu chuẩn đánh giá với các giải FTC trên toàn cầu, tạo điều kiện để học sinh Việt Nam cọ xát trong môi trường thi đấu mang tính quốc tế ngay từ bậc phổ thông.

Học sinh THPT được cọ xát với bạn bè cùng chung đam mê trên cả nước và quốc tế để cùng tranh tài và học hỏi lẫn nhau.

Với chủ đề DECODE (Giải mã), 40 đội thi được hoá thân thành những “nhà khảo cổ” của kỷ nguyên số. Tại đây, mỗi đội sẽ thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo và chiến lược, gồm: điều khiển robot thu thập và phân loại các hiện vật trên sân; giải mã mô-típ được hiển thị và sắp xếp hiện vật đúng theo yêu cầu để ghi điểm; cuối cùng là đưa robot trở về căn cứ an toàn để nhận điểm thưởng.

Đề bài trên đòi hỏi học sinh vận dụng đồng thời kiến thức lập trình, cơ khí, điện - điện tử và tư duy chiến lược để thiết kế, vận hành và tối ưu robot thi đấu. Thông qua quá trình này, học sinh từng bước hình thành tư duy hệ thống, khả năng phân tích và kỹ năng làm việc nhóm - những năng lực cốt lõi trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

Song song với thi đấu, học sinh còn trải qua các vòng phỏng vấn kỹ thuật, trình bày dự án và bảo vệ ý tưởng trước ban giám khảo. Quá trình này giúp các em rèn luyện khả năng phân tích, tư duy logic, giao tiếp học thuật và ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn - những kỹ năng thiết yếu trong bối cảnh chuyển đổi số và AI đang diễn ra mạnh mẽ.

Không khí thi đấu luôn sôi động và căng thẳng xuyên suốt các ngày thi. Trên sân đấu, các đội liên tục điều chỉnh chiến thuật, phối hợp nhịp nhàng giữa người điều khiển và robot để tối ưu từng lượt ghi điểm.

Kết quả, đội FRITS (THPT FPT Hà Nội) và GreenAms Robotics Team (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành quyền đại diện Việt Nam tham dự FIRST Championship - giải vô địch FIRST Thế giới dự kiến diễn ra vào 29/4 - 2/5 tại Mỹ với sự góp mặt của hàng trăm đội thi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được xem là cột mốc quan trọng, không chỉ với riêng các đội tuyển mà còn với phong trào robotics học sinh Việt Nam, khi các em có cơ hội trực tiếp tranh tài, học hỏi và khẳng định năng lực trên sân chơi công nghệ đỉnh cao toàn cầu.

Lựa chọn này của BTC được xét dựa trên kết quả của các trận đấu robot đối kháng và sự đánh giá toàn diện thông qua phỏng vấn với ban giám khảo, hồ sơ kỹ thuật, tinh thần truyền cảm hứng và các hoạt động vì cộng đồng, phù hợp với triết lý “More than Robots” mà FIRST theo đuổi trên toàn thế giới.

Học sinh trường THPT FPT Hà Nội và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đại diện Việt Nam tham gia đấu trường FTC quốc tế.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao giải thưởng xếp hạng liên minh giải Nhất cho GreenAms Robotics Team (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và UFORCE (Unique World Robotics, Dubai) giành giải Nhất chung cuộc. Về Nhì là liên minh NMA - ThunderClaw (Nhật Minh Academy, Đà Nẵng) và FPT School Hà Nam. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác như giải Truyền cảm hứng (Inspire Award), Tư duy (Think Award), Kết nối (Connect Award), Lan toả (Reach Award).

Với lịch sử hơn hai thập kỷ phát triển trên toàn cầu, FIRST Tech Challenge là sân chơi khoa học - công nghệ dành cho học sinh trung học, nơi các em tiếp cận robotics và kỹ thuật theo chuẩn quốc tế, đồng thời rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề, tinh thần hợp tác và trách nhiệm cộng đồng. Thông qua các mùa giải, FTC không chỉ góp phần nuôi dưỡng đam mê khoa học công nghệ mà còn từng bước hình thành lực lượng nhân lực trẻ có nền tảng vững chắc về STEM, sẵn sàng cho các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn trong tương lai.

Thông qua FTC, bên cạnh thể hiện kiến thức chuyên môn về robotics, học sinh còn được rèn luyện các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, kỹ năng quản lý nhóm, thuyết trình bảo vệ ý tưởng…

Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội), thành viên đội STEAM Gia Thiều, từng hai lần tham gia FTC Việt Nam, nhận định đề bài do ban tổ chức đưa ra ở mùa giải năm nay khá phức tạp, đòi hỏi các đội thi phải nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng chiến lược phù hợp. “Tuy nhiên, đây cũng là đề thi thú vị vì yêu cầu chúng em không chỉ phải có robot hoạt động trơn tru mà phải có chiến lược tinh vi, khả năng ứng biến linh hoạt để ghi điểm”, nữ sinh cho biết.

Nguyễn Minh Khôi - học sinh lớp 12 Tin trường THPT chuyên Sư phạm (Hà Nội) cho biết cậu học hỏi được nhiều thông qua tham gia sân chơi FTC Việt Nam. Nam sinh chia sẻ: “Em học được kỹ năng lập trình cơ khí, cách quản lý đội, làm việc nhóm, tổ chức các sự kiện và hoạt động cộng đồng, cách làm truyền thông… tất cả những kỹ năng để vừa xây dựng tổ chức, vừa đảm bảo tính chuyên môn. Bên cạnh đó, chúng em còn được thử làm những thứ mà sinh viên đại học mới được học”.

Năm nay là lần thứ 3 Trường Đại học FPT đăng cai tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, khẳng định định hướng đồng hành cùng giáo dục phổ thông trong việc phát triển tư duy công nghệ, khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới cho học sinh. Ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT cho biết nhà trường vinh dự ký kết hợp tác với FTC - một trong những đơn vị tổ chức các cuộc thi về robot lâu đời và lớn nhất thế giới - để đưa sân chơi này về với học sinh Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, đơn vị đăng cai tổ chức - phát biểu tại sự kiện.

Trường Đại học FPT hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được FIRST ủy quyền tổ chức giải đấu robotics học sinh danh giá này, đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng robotics trong nước với mạng lưới giáo dục STEM toàn cầu, góp phần đưa học sinh Việt Nam tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế về khoa học và công nghệ.