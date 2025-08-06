Học sinh Hà Nội, Đắk Lắk vô địch cuộc thi về AI và Robotics 2025

(VTC News) -

Đây là sân chơi học thuật và công nghệ do trường Đại học FPT tổ chức dành riêng cho học sinh THPT. Sau hơn bốn tháng phát động trên quy mô toàn quốc, FARC 2025 đã tìm ra 50 đội xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc, được tổ chức tại trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội, từ ngày 2-3/8.

Năm nay, chủ đề của vòng chung kết là "Nông nghiệp bền vững". Ở vòng cuối cùng, 8 liên minh gồm 16 đội cùng điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ như vận chuyển vật liệu, thu hoạch nông sản, duy trì hoạt động nhà kính. Thứ hạng được tính dựa trên tổng điểm các lượt đấu.

Học sinh tranh tài trong vòng chung kết.

Kết quả chung cuộc, liên minh IronCortex (THPT Lê Hồng Phong, Đắk Lắk) và LionKing_1 (THPT Xuân Mai, Hà Nội) giành cúp quán quân cùng giải thưởng 50 triệu đồng mỗi đội và học bổng hai năm tại trường Đại học FPT.

Nữ sinh Nguyễn Khải Huyền (IronCortex) chia sẻ, cuộc thi giúp em trưởng thành hơn. Suốt quá trình này, robot của đội từng bị rơi nhưng các thành viên vẫn bình tĩnh khắc phục. "FARC 2025 giúp chúng em tiến gần hơn với AI, Robotics và STEM, mở ra chặng đường mới để chinh phục những đỉnh cao công nghệ và kỹ thuật", nữ sinh nói.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Vân (LionKing_1) cho biết, điều ấn tượng nhất với em là tinh thần hợp tác giữa các đội. Nhờ liên minh và hỗ trợ nhau, tất cả cùng vượt qua thử thách. "Ở trường, chúng em chỉ tiếp cận công nghệ qua bài giảng. Khi tham gia cuộc thi, chúng em trực tiếp chế tạo robot, rèn tính kiên trì, kỹ năng nhóm và tinh thần không bỏ cuộc", nữ sinh bày tỏ.

Á quân gồm bốn đội AIOT (THPT Ngô Quyền, TP.HCM), NCT Robotics (THPT Nguyễn Công Trứ, TP.HCM), Ares 2 (THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Phú Thọ) và Inaus (THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), nhận 35 triệu đồng mỗi đội và học bổng hai năm.

Quý quân là FPT CT1 (THPT FPT Cần Thơ, Cần Thơ) và M2F Team (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long), với giải thưởng 25 triệu đồng mỗi đội và học bổng một năm.

Bao tổ chức trao giải thí sinh.

Tất cả thí sinh của 50 đội vào chung kết nhận học bổng khuyến học 30 triệu đồng mỗi em. 14 đội xuất sắc được mượn bộ kit robot FTC để tham dự FIRST Tech Challenge Vietnam 2026, còn hai đội quán quân sẽ có cơ hội thi đấu quốc tế tại Mỹ vào năm sau.

Ông Nguyễn Hùng Quân, trưởng ban tổ chức cho biết rất ấn tượng với tinh thần học hỏi, sự nỗ lực bền bỉ và khả năng thích ứng của thí sinh. Dù nhiều em mới tiếp cận lập trình AI hoặc robot lần đầu, chỉ sau vài tuần đã nắm vững kỹ thuật, sáng tạo và làm việc nhóm hiệu quả. Cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ, mà còn giúp rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề, phẩm chất cần thiết của người trẻ trong kỷ nguyên mới.

FARC 2025 thu hút khoảng 800 đội với gần 3.600 thành viên từ khắp cả nước đăng ký, gồm ba vòng: lập trình AI, thi đấu Robotics và chung kết khu vực. Mỗi vòng giúp học sinh tiếp cận công nghệ thực tiễn, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy chiến thuật và giải quyết vấn đề.

Đây cũng là hoạt động trọng điểm trong hệ sinh thái giáo dục STEAM của trường Đại học FPT, nhằm hỗ trợ học sinh THPT khám phá đam mê, định hướng nghề nghiệp và rèn kỹ năng thực chiến. Trường còn tổ chức nhiều cuộc thi công nghệ khác như FPT Hackathon, FPTU SecAthon và các giải đấu AI, IoT, Blockchain.

Ban tổ chức dự kiến FARC 2026 sẽ có quy mô lớn, nội dung đột phá hơn và tiếp tục mang đến nhiều cơ hội học bổng, trải nghiệm quốc tế và phần thưởng giá trị cho thí sinh yêu công nghệ.