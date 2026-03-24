Học sinh Hải Phòng phá kỷ lục lịch sử kỳ thi Đánh giá tư duy với 98,98 điểm

Sáng 24/3, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 2 năm 2026 với hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc.

Điểm cao nhất của đợt thi này đạt 98,98/100, là mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi TSA kể từ khi được tổ chức. Kỷ lục mới vượt qua mức điểm thủ khoa trước đó là 98,61. Thủ khoa của đợt 2 năm nay là học sinh đến từ Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Thủ khoa phá kỷ lục kỳ thi Đánh giá tư duy đến từ Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng đạt 98.98 điểm. (Ảnh minh họa)

Kỳ thi TSA đợt 2 được tổ chức trong ba kíp thi gồm sáng và chiều ngày 14/3 cùng sáng 15/3/2026. Các thí sinh dự thi tại 28 điểm thi, trong đó 15 điểm tại Hà Nội và 13 điểm tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Theo thống kê của ban tổ chức, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%. Công tác chấm thi được triển khai ngay sau khi kỳ thi kết thúc.

Kết quả chấm thi cho thấy phổ điểm của đợt thi năm nay có sự phân hóa rõ. Cụ thể: 2 thí sinh đạt trên 90 điểm, 55 thí sinh đạt trên 80 điểm, 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của toàn bộ thí sinh trong đợt 2 đạt 55,44/100 điểm.

Phổ điểm Kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 2 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất của đợt thi đến từ nhiều trường THPT khác nhau trên cả nước, trong đó có các trường tại Hải Phòng, Hà Nội và một số địa phương phía Bắc.

Top 10 thí sinh TSA đợt 2 đến từ các trường THPT này.

Thí sinh có thể đăng nhập tài khoản đã đăng ký tại hệ thống của kỳ thi để tra cứu kết quả. Nhà trường cho biết sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi dạng ký số điện tử, gửi trực tiếp vào tài khoản dự thi để thí sinh sử dụng trong hồ sơ xét tuyển đại học. Những thí sinh có nhu cầu nhận bản giấy cần đăng ký thêm trên hệ thống.

Kết quả bài thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hiện được hơn 50 trường đại học sử dụng trong xét tuyển năm 2026.

Theo kế hoạch, kỳ thi TSA năm 2026 còn một đợt thi cuối cùng diễn ra vào ngày 16–17/5/2026. Hệ thống đăng ký dự thi đợt 3 sẽ mở từ 9h ngày 5/4 đến hết ngày 15/4/2026.