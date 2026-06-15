Hòa Hà Lan 2-2, Nhật Bản nối dài thống kê đáng nể

(VTC News) -

Đội tuyển quốc gia Nhật Bản hòa kịch tính 2-2 với Hà Lan ở bảng F của World Cup 2026 vào rạng sáng 15/6. Theo thống kê của tờ Hochi, đội tuyển của đất nước mặt trời mọc vừa thiết lập chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp trước các đội bóng châu Âu.

Tờ báo của Nhật Bản cho biết: “Trận đấu với đội tuyển Hà Lan là lần thứ 10 đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đối đầu với một đại diện đến từ châu Âu. Kết quả này giúp họ duy trì thành tích bất bại ấn tượng với 8 chiến thắng và 2 trận hòa”.

Trong màn đọ sức hôm nay, đội tuyển Nhật Bản thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường trước đội tuyển Hà Lan. Các học trò của huấn luyện viên Moriyasu 2 lần bị dẫn trước nhưng sau đó đều gỡ hòa thành công. Các pha lập công của Keito Nakamura và Daichi Kamada giúp Nhật Bản giành lại 1 điểm. Tính đến hết trận đấu này, tất cả các đại diện của bóng đá châu Á (bao gồm cả Australia là thành viên AFC) đều bất bại trước các đội châu Âu tại World Cup 2026.

ĐT Nhật Bản đang có chuỗi 10 trận bất bại trước các đội bóng châu Âu - Ảnh: Reuters

Dưới thời HLV Hajime Moriyasu, đội tuyển Nhật Bản đạt thành tích rất ấn tượng trước các đại diện châu Âu với 8 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong đó, năm 2021, đội tuyển Nhật Bản đánh bại đội tuyển Serbia 1-0.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, đội tuyển Nhật Bản lần lượt thắng đội tuyển Đức 2-1 và đội tuyển Tây Ban Nha 2-1 ở vòng bảng, trước khi hòa đội tuyển Croatia 1-1 trong 120 phút thi đấu tại vòng 1/8. Dù sau đó đội tuyển Nhật Bản thất bại 1-3 trên chấm luân lưu, tờ Sports Hochi cho rằng trận đấu này vẫn được tính là một trận hòa trong 90 phút chính thức.

Đến năm 2023, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục gây ấn tượng khi thắng đội tuyển Đức 4-1 và Thổ Nhĩ Kỳ 4-2 trong các trận giao hữu quốc tế. Năm 2026, thầy trò HLV Moriyasu duy trì phong độ trước các đối thủ châu Âu với các chiến thắng 1-0 trước đội tuyển đội tuyển Scotland, đội tuyển Anh và đội tuyển Iceland, đồng thời hòa đội tuyển Hà Lan 2-2.

Sau trận hòa với đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Nhật Bản sẽ lần lượt gặp đội tuyển Tunisia (21/6) và đội tuyển Thụy Điển (26/6).