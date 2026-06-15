Top 10 trực thăng quân sự phổ biến nhất thế giới

(VTC News) -

Trong khi các tiêm kích thế hệ 5 hay UAV đang thu hút sự chú ý trên chiến trường hiện đại, trực thăng quân sự vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong vận tải, đổ bộ đường không, tìm kiếm cứu nạn, chống ngầm và yểm trợ hỏa lực. Theo số liệu từ FlightGlobal được Aerospace Global News tổng hợp năm 2026, hiện thế giới có khoảng 20.000 trực thăng quân sự đang hoạt động, trong đó Mỹ sở hữu hơn 5.500 chiếc, chiếm khoảng 28% tổng số toàn cầu.

Dưới đây là 10 dòng trực thăng quân sự phổ biến nhất thế giới hiện nay.

Airbus H145. Ảnh EDR Magazine

10. Airbus H145 (Đức/Pháp)

Xếp thứ 10 danh sách là dòng trực thăng đa nhiệm Airbus H145 với khoảng 500 chiếc đang phục vụ trong các lực lượng quân sự trên thế giới. Dù nổi tiếng trong lĩnh vực dân sự, H145 ngày càng được nhiều quân đội lựa chọn cho nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát, vận tải nhẹ và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm nhờ chi phí vận hành thấp và độ tin cậy cao.

9. MD500/MD530 (Mỹ)

Khoảng 550 trực thăng thuộc họ MD500 và MD530 đang hoạt động trong quân đội nhiều quốc gia. Với kích thước nhỏ gọn, tốc độ cao và khả năng hoạt động linh hoạt ở địa hình phức tạp, dòng trực thăng này thường được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát vũ trang, tuần tra biên giới và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm.

AH-1 Cobra. Ảnh TWZ

8. AH-1 Cobra (Mỹ)

Dù đã xuất hiện từ thập niên 1960, dòng AH-1 Cobra vẫn duy trì vị thế đáng kể với khoảng 600 chiếc đang hoạt động. Đây là một trong những trực thăng tấn công đầu tiên được thiết kế chuyên biệt trên thế giới, đặt nền móng cho sự ra đời của nhiều trực thăng chiến đấu hiện đại sau này.

7. Bell 212/412 (Mỹ)

Gia đình Bell 212 và Bell 412 hiện có khoảng 680 chiếc phục vụ trong quân đội các nước. Dòng trực thăng này nổi tiếng về độ bền, khả năng vận tải đa nhiệm và tính linh hoạt trong nhiều môi trường hoạt động khác nhau, từ vùng núi cao đến các khu vực ven biển.

Mi-24. Ảnh Wikipedia

6. Mi-24/Mi-35 Hind (Liên Xô/Nga)

Mi-24 và phiên bản hiện đại hóa Mi-35 là những trực thăng tấn công nổi tiếng nhất của Liên Xô/Nga. Hiện khoảng 890 chiếc vẫn đang phục vụ trên toàn cầu. Với thiết kế kết hợp giữa trực thăng chiến đấu và vận tải đổ bộ, Mi-24 từng tham gia hàng loạt cuộc xung đột từ Afghanistan, Trung Đông đến châu Phi và tiếp tục là lựa chọn của nhiều quốc gia đang phát triển.

CH-47 Chinook. Ảnh 127th Wing

5. CH-47 Chinook (Mỹ)

Đứng thứ 5 là trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook với khoảng 940 chiếc đang hoạt động. Thiết kế hai cánh quạt song song đặc trưng giúp Chinook có khả năng mang theo hơn 10 tấn hàng hóa hoặc hàng chục binh sĩ. Sau hơn 60 năm phục vụ, đây vẫn là xương sống của lực lượng vận tải đường không Mỹ và nhiều đồng minh NATO.

4. UH-1 Huey (Mỹ)

Biểu tượng của Chiến tranh Việt Nam vẫn chưa biến mất khỏi bầu trời. Hiện còn khoảng 940 chiếc UH-1 Huey hoạt động trong các lực lượng quân sự trên thế giới. Dù nhiều quốc gia đang dần thay thế bằng các mẫu hiện đại hơn, Huey vẫn được đánh giá cao nhờ kết cấu đơn giản, dễ bảo dưỡng và chi phí khai thác thấp.

3. AH-64 Apache (Mỹ)

Apache hiện là trực thăng tấn công phổ biến nhất thế giới với khoảng 1.265 chiếc đang phục vụ. Riêng Lục quân Mỹ vận hành khoảng 838 chiếc. Ngoài Mỹ, Apache còn được sử dụng tại Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Ai Cập, Ba Lan và nhiều quốc gia khác. Cuối năm 2025, Boeing còn nhận hợp đồng sản xuất thêm 96 chiếc Apache cho Ba Lan, đơn hàng xuất khẩu lớn nhất trong lịch sử chương trình này.

2. Mi-8/Mi-17 Hip (Liên Xô/Nga)

Đứng thứ hai là dòng Mi-8/Mi-17 huyền thoại của Nga với khoảng 2.740 chiếc đang hoạt động. Đây cũng là loại trực thăng được sản xuất nhiều nhất lịch sử nhân loại với hơn 17.000 chiếc xuất xưởng kể từ năm 1961. Mi-8/Mi-17 được sử dụng tại hơn 50 quốc gia cho hàng loạt nhiệm vụ từ vận tải quân sự, cứu hộ, chỉ huy trên không cho tới yểm trợ hỏa lực.

UH-60 Black Hawk. Ảnh Wikipedia

1. UH-60 Black Hawk (Mỹ)

Dẫn đầu thế giới là gia đình trực thăng Black Hawk với khoảng 3.960 chiếc đang phục vụ. Bao gồm các biến thể UH-60, SH-60 và MH-60, dòng trực thăng này hiện là phương tiện cánh quay phổ biến nhất trong quân đội toàn cầu. Riêng Lục quân Mỹ vận hành khoảng 2.280 chiếc, trong khi Hải quân Mỹ sở hữu khoảng 500 trực thăng MH-60 Seahawk phục vụ tác chiến chống ngầm và chống hạm.

Black Hawk hiện xuất hiện trong biên chế của hàng chục quốc gia từ châu Âu, Trung Đông đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bảng xếp hạng cho thấy ảnh hưởng áp đảo của hai cường quốc trực thăng lớn nhất thế giới. Trong 10 dòng trực thăng phổ biến nhất hiện nay, Mỹ sở hữu 6 đại diện gồm Black Hawk, Apache, Huey, Chinook, Cobra và Bell 212/412. Nga cũng góp mặt với Mi-8/Mi-17 và Mi-24/Mi-35, hai dòng trực thăng đã trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không quân sự nước này.

Điều đáng chú ý là nhiều mẫu trực thăng trong danh sách đã ra đời từ những năm 1960-1970 nhưng vẫn tiếp tục được nâng cấp và phục vụ. Điều đó cho thấy trong lĩnh vực trực thăng quân sự, độ tin cậy, khả năng thích nghi và chi phí vận hành thường quan trọng không kém các công nghệ tiên tiến nhất. Những cái tên như Black Hawk, Mi-17 hay Apache vì thế nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục thống trị bầu trời thế giới trong nhiều năm tới.