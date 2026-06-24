HLV Pháp nhận tin dữ, lập tức rời World Cup 2026

(VTC News) -

Sáng 26/6 (theo giờ Việt Nam), ông Didier Deschamps - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp - tạm rời Mỹ để trở lại quê nhà. Theo L'Equipe, bà Ginette - mẹ của nhà cầm quân này vừa qua đời. Ông Deschamps tạm chia tay World Cup 2026 trong ít ngày để chịu tang mẹ.

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp nhận tin buồn ngay sau khi cùng các học trò thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển Iraq. HLV Diidier Deschamps không thể tận hưởng niềm vui khi gia đình chịu đựng mất mát quá lớn. Ông nhận được sự động viên tinh thần từ lãnh đạo, ban huấn luyện cùng các học trò ở đội tuyển quốc gia.

HLV Didier Deschamps gặp cú sốc về tâm lý.

Trước khi về nước, ông Didier Deschamps đã giao lại công việc cho trợ lý Guy Stephan. Trước mắt, chiến lược gia này sẽ không trực tiếp chỉ đạo các buổi tập cuối cùng ở vòng bảng và vắng mặt trong trận Pháp đấu với Na Uy tại lượt trận thứ 3 của bảng I World Cup 2026.

Việc HLV Didier Deschamps phải rời đại bản doanh không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tập luyện của đội tuyển Pháp. Les Bleus đã sớm có được 6 điểm sau hai chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng và giành vé đi tiếp. Màn đối đầu với Na Uy sẽ quyết định xem đội nào dẫn đầu bảng đấu sau 3 lượt trận.

Sau giải đấu trên đất Mỹ, HLV Didier Deschamps nhiều khả năng chia tay đội tuyển quốc gia Pháp. Cựu cầu thủ này đã dẫn dắt "Les Bleus" suốt 14 năm qua và mang đến nhiều thành tích đáng chú ý, đặc biệt là chức vô địch World Cup 2018.

Danh hiệu này giúp ông Deschamps trở thành người thứ ba vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, cùng với Mário Zagallo và Franz Beckenbauer. HLV Deschamps theo bước Beckenbauer trở thành người thứ hai làm được điều đó với tư cách đội trưởng.

Ngoài ra, ông Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp đi đến tứ kết của FIFA World Cup 2014, trận chung kết của UEFA Euro 2016.