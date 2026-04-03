HLV Gennaro Gattuso chia tay tuyển Italy

Ngày 3/4, HLV trưởng đội tuyển Italy Gennaro Gattuso từ chức sau khi đội nhà lỡ hẹn World Cup. Trong thông điệp chia tay, ông Gattuso thừa nhận không đạt mục tiêu đề ra.

"Vì không đạt được mục tiêu đề ra, tôi xin kết thúc nhiệm kỳ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Màu áo xanh là màu áo đặc biệt nhất và vì lý do đó, tôi cần trao lại nó cho đội ngũ huấn luyện mới để tiếp tục phát triển trong tương lai", ông cho biết.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo liên đoàn, các cộng sự, cầu thủ và người hâm mộ - những người luôn sát cánh cùng đội tuyển, ngay cả trong giai đoạn khó khăn.

“Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự lớn với tôi. Tôi may mắn làm việc cùng tập thể cầu thủ luôn thi đấu hết mình, tận hiến vì màu áo đội tuyển. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ và toàn thể người dân Ý - những người chưa bao giờ ngừng ủng hộ chúng tôi, kể cả trong giai đoạn khó khăn vừa qua”, ông chia sẻ.

HLV trưởng đội tuyển Italy, ông Gennaro Gattuso chính thức từ chức sau khi đội Italy lỡ hẹn World Cup.

Ông Gattuso nhận trách nhiệm về việc tuyển Italy chỉ đứng nhì bảng vòng loại, kém Na Uy tới 6 điểm. Dù vượt qua Bắc Ireland ở vòng play-off đầu tiên, đội vẫn gục ngã ở trận quyết định trước Bosnia.

Gennaro Gattuso tiếp quản đội tuyển Italy không lâu sau khi thay thế Luciano Spalletti, người kế nhiệm Roberto Mancini. Tuy nhiên, thời của ông khép lại chóng vánh sau kết quả vòng loại đáng thất vọng.

Trong khi đó, Gianluigi Buffon - nhà vô địch World Cup 2006 - cho biết việc từ chức là “quyết định mang tính trách nhiệm”, bởi mục tiêu đưa tuyển Italy trở lại World Cup đã không thể hoàn thành.

Sáng 1/4, Italy lần thứ ba liên tiếp không vượt qua vòng loại World Cup, dù luôn gặp các đội bị đánh giá yếu hơn ở vòng play-off. Đoàn quân của huấn luyện viên Gennaro Gattuso níu kéo hy vọng đến loạt luân lưu sau tấm thẻ đỏ của Alessandro Bastoni, nhưng vẫn thất bại vì 2 lượt đá hỏng 11m của Francesco Esposito và Bryan Cristante. Ngay sau đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) Gabriele Gravina và trưởng đoàn Gianluigi Buffon cũng đồng loạt từ chức.

Thất bại lần này đánh dấu cột mốc 20 năm tụt dốc không phanh. Đội tuyển Italy từ đỉnh cao thế giới rơi xuống vực sâu khi thành tích kém dần đều qua các năm. Thành tích á quân EURO 2012 và vô địch EURO 2020 (diễn ra năm 2021) không thể tạo ra bước ngoặt đảo ngược quá trình sa sút của bóng đá Ý ở sân chơi lớn hơn.