Hiện trạng sông Nhuệ ô nhiễm trước dự án hơn 75.000 tỷ đồng để 'hồi sinh'

Sinh sống nhiều năm tại xã Thượng Phúc, ông Trần Văn Hòa cho biết gia đình vẫn tận dụng phần đất ven kè để trồng rau nhưng không sử dụng nước sông để tưới. “Nước sông có mùi nên chúng tôi phải dùng nước giếng khoan. Trước khi tưới đều bơm vào bể để lắng rồi mới sử dụng. Khu vực bờ kè cũng ít được chăm sóc nên cỏ mọc nhanh, phải phát dọn nhiều lần mỗi năm”, ông Hòa nói.