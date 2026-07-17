Hiện trạng sông Nhuệ ô nhiễm trước dự án hơn 75.000 tỷ đồng để 'hồi sinh'

Hiện trạng sông Nhuệ trước dự án ‘hồi sinh’ trị giá hơn 75.000 tỷ đồng
Sông Nhuệ dài 76 km, trong đó 61,5 km chảy qua địa bàn Hà Nội, bắt đầu từ cống Liên Mạc (phường Đông Ngạc) và kết thúc trên địa phận thành phố tại xã Ứng Hòa trước khi chảy sang Ninh Bình. Nhiều năm qua, dòng sông giữ vai trò cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho khu vực nội đô.
Theo chia sẻ của nhiều người dân sinh sống lâu năm bên sông Nhuệ, khoảng ba đến bốn thập kỷ trước, hai bên bờ sông vẫn khá thông thoáng với nhiều cây xanh và một số khu nhà tập thể. Khi đó nước sông còn trong, mang màu đỏ phù sa, có nhiều thủy sản và người dân vẫn mưu sinh bằng nghề chài lưới.
Tuy nhiên, hiện nay ghi nhận thực tế cho thấy nhiều đoạn sông Nhuệ chảy qua các phường Đông Ngạc, Thụy Phương, Xuân Phương, Trung Văn và Hà Đông có màu nước đục hoặc xanh đen.
Không ít đoạn lòng sông bị bồi lắng, dòng chảy thu hẹp, làm giảm khả năng tiêu thoát nước và khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Rác thải sinh hoạt, bèo và thực vật nổi phủ kín mặt nước, cỏ dại mọc dày ven bờ.
Nước thải sinh hoạt từ các cống xả trực tiếp ra sông.
Một số khu vực còn xuất hiện tình trạng lấn chiếm, bồi lấp khiến lòng sông ngày càng bị thu hẹp.
Trên tuyến đường Thanh Bình (phường Hà Đông), nhà cửa mọc san sát dọc hai bờ, nhiều vị trí lấn sát hành lang bảo vệ sông. Tại nhiều khu vực, nước thải từ khu dân cư và nhà xưởng theo các cống ven bờ chảy thẳng xuống sông.
Theo thống kê của TP Hà Nội, lưu vực sông Nhuệ hiện có khoảng 2.521 nguồn thải từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở y tế và các làng nghề. Bên cạnh đó, lượng lớn nước thải sinh hoạt chưa được xử lý triệt để vẫn xả trực tiếp vào sông, tạo áp lực lớn đối với chất lượng nguồn nước.
Sinh sống nhiều năm tại xã Thượng Phúc, ông Trần Văn Hòa cho biết gia đình vẫn tận dụng phần đất ven kè để trồng rau nhưng không sử dụng nước sông để tưới. “Nước sông có mùi nên chúng tôi phải dùng nước giếng khoan. Trước khi tưới đều bơm vào bể để lắng rồi mới sử dụng. Khu vực bờ kè cũng ít được chăm sóc nên cỏ mọc nhanh, phải phát dọn nhiều lần mỗi năm”, ông Hòa nói.
Trước thực trạng trên, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 75.000 tỷ đồng. Dự án triển khai trên toàn tuyến qua địa phận Hà Nội, từ cống Liên Mạc đến xã Ứng Hòa, đi qua 19 xã, phường.
Theo đề xuất, Tập đoàn Geleximco sẽ là nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng, tu bổ các hạng mục xung yếu của hệ thống đê điều, nạo vét lòng sông và xử lý ô nhiễm, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029.
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