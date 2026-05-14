Ông Trump ca ngợi cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình là 'tuyệt vời'

Sau cuộc hội đàm song phương tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã đến thăm Thiên Đàn - nơi các hoàng đế triều Minh và triều Thanh từng thực hiện nghi lễ tế trời. Hai lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm trước Điện Kỳ Niên, nơi cầu mùa màng bội thu và cũng là công trình nổi tiếng nhất ở Thiên Đàn.

Khi được các nhà báo đặt câu hỏi về diễn biến cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: "Tuyệt vời".

Ông Trump tiếp tục nói: "Nơi tuyệt vời. Thật đáng kinh ngạc. Trung Quốc thật đẹp".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Sau cuộc gặp kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ, mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo dường như vẫn thể hiện sự thân thiện, họ tiếp tục sánh bước bên nhau. Theo lịch trình, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ sẽ dự quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân vào tối nay.

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cùng thảo luận về “tình hình Trung Đông” trong cuộc hội đàm quan trọng tại Bắc Kinh.

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cũng cho biết hai nhà lãnh đạo "trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, bao gồm cả tình hình Trung Đông". Ông Trump và ông Tập Cận Bình tiết lộ thêm hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine.

Ngoài ra, ông Tập cảnh báo về nguy cơ nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng cách. "Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung - Mỹ. Nếu xử lý không thỏa đáng, hai quốc gia có thể xung đột hoặc thậm chí xảy ra đụng độ, đẩy toàn bộ mối quan hệ Trung - Mỹ vào thế cực kỳ nguy hiểm", lãnh đạo Trung Quốc cho hay.

Phái đoàn tháp tùng ông Trump đến Trung Quốc gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller.

Cùng xuất hiện tại buổi lễ tiếp đón còn có con trai ông Trump là Eric Trump và con dâu Lara Trump. Phái đoàn Mỹ cũng quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ nổi tiếng, trong đó có tỷ phú Elon Musk và Jensen Huang.