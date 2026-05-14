Xuất bản ngày 14/05/2026 03:09 PM
Cập nhật lúc 03:14 PM ngày 14/05/2026

Hà Nội sẽ di dời trụ sở các Bộ, ngành ra khu mới tại Mễ Trì, Tây Hồ Tây

Theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, trụ sở các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương sẽ di dời ra ngoài nội đô, tập trung tại khu quy hoạch mới ở Mễ Trì, Tây Hồ Tây.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo mô hình, cấu trúc và định hướng tổ chức không gian phát triển đô thị và nông thôn, Hà Nội định hướng phát triển các khu chức năng.

Hà Nội sắp xếp và tổ chức không gian hệ thống trụ sở làm việc bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của Thủ đô, ưu tiên giảm tải hạ tầng khu vực nội đô và nâng cao hiệu quả quản trị.

Đối với Trụ sở cơ quan Trung ương, thành phố xác lập khu vực Ba Đình và Hoàn Kiếm giữ vai trò là Trung tâm chính trị - hành chính đầu não của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.

Thành phố cũng thực hiện lộ trình di dời trụ sở làm việc của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương ra ngoài khu vực nội đô lịch sử, tập trung tại các khu vực quy hoạch mới tại Mễ Trì và Tây Hồ Tây nhằm giảm tải áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực trung tâm.

Trụ sở các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương sẽ di dời ra ngoài nội đô, tập trung tại khu quy hoạch mới ở Mễ Trì, Tây Hồ Tây. (Ảnh minh hoạ)

Quỹ đất sau khi thực hiện di dời các trụ sở Trung ương được ưu tiên chuyển đổi chức năng để xây dựng các không gian công cộng, công viên cây xanh, bãi đỗ xe ngầm và hệ thống trường học phổ thông nhằm bổ sung hạ tầng dịch vụ còn thiếu cho cư dân nội thành.

Đối với trụ sở cơ quan hành chính thành phố sẽ thực hiện phương án sắp xếp, quy tụ hợp lý xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Việc bố trí bảo đảm sự tập trung đồng bộ, tăng cường tính kết nối hành chính, hiệu quả quản trị và xác lập giá trị biểu tượng của cơ quan hành chính Thủ đô trong không gian trung tâm.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng phát triển hệ thống các khu công nghệ cao, khu công nghệ số trọng điểm gắn với chiến lược chuyển đổi số và kinh tế tri thức của Thủ đô, bao gồm: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (phía Tây); Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội (phường Thượng Cát); Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp (phường Tây Tựu, Phú Diễn)...; các công viên, trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, “thung lũng công nghệ”, khu công nghệ số tập trung tại các cực tăng trưởng và dọc các trục động lực của thành phố.

Minh Tuệ
