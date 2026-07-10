Hàng chục hộ dân sống bất an trong những căn nhà nứt, nghiêng lún ở Gia Lai

Hàng chục hộ dân phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) sống bất an trong nhà bị nứt, sụt lún do thi công lu lèn nền đường.
Hàng chục ngôi nhà bị nứt trong quá trình thi công đường ở Gia Lai
Dự án xây dựng tuyến đường ve biển (ĐT 639) đoạn từ Quốc lộ 1D nối Quốc lộ 19 mới có chiều dài tuyến 4,3km, với tổng mức đầu tư hơn: 1.700 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây lắp gần 1.000 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng hơn 700 tỷ đồng.
Vốn đầu tư sử dụng ngân sách rung ương: 600 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh hơn 1.100 tỷ đồng. : 1.124,917. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 – 2026.
Thời gian khởi công tháng 3/2023, thời gian hoàn thành tháng 9/2026.
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Thi công công trình khiến hàng chục nhà dân trong kiệt 70 đường Bùi Tá Hán (tổ 12, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị lún, nứt nhưng đã 3 năm nay, chủ dự án cũng như đơn vị thi công vẫn chưa kiểm định, đền bù.
Bình luận