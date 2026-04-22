Hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu, sau khi xuất hiện phản ánh trên phương tiện thông tin truyền thông liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Theo đó, để chủ động kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện đúng quy định pháp luật, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng nhập khẩu là sản phẩm dinh dưỡng HiPP, bảo đảm việc nhập khẩu tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý chuyên ngành để cập nhật kịp thời các thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra, xử lý liên quan đến sản phẩm; trên cơ sở đó áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu rà soát, đánh giá rủi ro tại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt chú trọng công tác phúc tập hồ sơ, tăng cường trao đổi thông tin giữa các khâu nghiệp vụ nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

Ngoài ra, các Chi cục Hải quan khu vực phải kịp thời báo cáo về Cục Hải quan các trường hợp vi phạm, nghi vấn hoặc những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý thống nhất.

Trước thông tin về việc cảnh sát Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn giặm HiPP, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm này trên toàn quốc.