Hà Nội dự kiến nâng cấp 5 bệnh viện thành tuyến cuối, giảm tải tuyến Trung ương

Nâng cấp 5 bệnh viện thành tuyến cuối, chất lượng cao

UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhân dân đối với dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó định hướng phát triển hệ thống y tế nhận được sự quan tâm đặc biệt. Một trong những nội dung nổi bật là kế hoạch nâng cấp các bệnh viện tuyến thành phố thành tuyến cuối, góp phần giảm tải cho các bệnh viện Trung ương.

Theo dự thảo quy hoạch, Hà Nội sẽ đầu tư phát triển 5 bệnh viện cấp thành phố trở thành bệnh viện tuyến cuối, gồm 2 bệnh viện đa khoa là Xanh Pôn, Thanh Nhàn và 3 bệnh viện chuyên khoa gồm Ung bướu Hà Nội, Phụ sản Hà Nội và Tim Hà Nội.

Việc nâng cấp không chỉ là mở rộng quy mô mà còn tập trung phát triển các chuyên khoa sâu, làm chủ kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người dân. Khi được nâng tầm, các bệnh viện này sẽ có khả năng tiếp nhận và xử lý nhiều ca bệnh phức tạp vốn trước đây phải chuyển lên tuyến Trung ương.

Theo dự thảo quy hoạch, bệnh viện Thanh Nhàn được nâng cấp thành BV tuyến cuối (Ảnh: BV Thanh Nhàn)

Xây dựng mới 4 bệnh viện, 5 tổ hợp y tế hiện đại

Ngoài việc nâng cấp các cơ sở hiện có, theo dự thảo quy hoạch, Hà Nội cũng dự kiến huy động nguồn lực xã hội để xây dựng thêm một số bệnh viện mới. Cụ thể, thành phố sẽ đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực phía Đông Hà Nội với quy mô khoảng 500 giường bệnh; Bệnh viện đa khoa khu vực phía Tây Hà Nội với quy mô tương tự. Hai bệnh viện chuyên ngành gồm Bệnh viện Lão khoa Hà Nội và Bệnh viện Nội tiết Hà Nội cũng được đề xuất xây dựng mới, mỗi cơ sở dự kiến có quy mô khoảng 250 giường bệnh.

Hà Nội định hướng xây dựng 5 tổ hợp công trình y tế tập trung chất lượng cao quy mô quốc gia, quốc tế, tạo nền tảng phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ trong dài hạn.

Cụ thể, thành phố sẽ hình thành tổ hợp y tế Phú Xuyên với quy mô khoảng 160 -165 ha, đóng vai trò trung tâm y tế vùng; tổ hợp y tế Sóc Sơn khoảng 80 ha; tổ hợp y tế Hòa Lạc, trong đó phân khu HL3 bố trí khoảng 10 ha cho các cơ sở y tế của bộ, ngành và phân khu HL4 dành khoảng 120 ha để phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, nghiên cứu, đào tạo cấp Trung ương. Ngoài ra, hai tổ hợp y tế tại Sơn Tây và Gia Lâm có quy mô khoảng 50 ha mỗi khu.

Theo quy hoạch, các tổ hợp này được xây dựng theo mô hình đa chức năng, liên hoàn, tích hợp hệ thống bệnh viện, trung tâm chẩn đoán kỹ thuật cao, cơ sở đào tạo và nghiên cứu y học. Việc quy tụ các thành phần trong cùng một không gian giúp tăng cường kết nối chuyên môn, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Đáng chú ý, mô hình tổ hợp y tế tập trung còn hướng tới phát triển một hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh, bao gồm khám chữa bệnh, y tế dự phòng và y tế công cộng. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Thủ đô, mà còn tăng cường năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp nhận một số bệnh viện của các bộ, ngành đóng trên địa bàn. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội sẽ tiếp nhận khoảng 350 giường bệnh từ một số bệnh viện thuộc các bộ, ngành được điều chuyển về thành phố quản lý. Ở giai đoạn tiếp theo, thành phố dự kiến tiếp tục tiếp nhận 6 bệnh viện của các bộ, ngành đang hoạt động trên địa bàn với tổng quy mô 1.959 giường bệnh.

Các cơ sở y tế dự kiến được chuyển giao quản lý gồm: Bệnh viện Nông nghiệp (520 giường bệnh), Bệnh viện Xây dựng (370 giường bệnh), Bệnh viện Than - Khoáng sản (220 giường bệnh), Bệnh viện Bưu điện (449 giường bệnh), Bệnh viện Thể thao Việt Nam (150 giường bệnh) và Bệnh viện Dệt may (250 giường bệnh).