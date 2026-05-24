Hà Nội: Toàn cảnh nút giao Phạm Tu - đường 70 sau gần một thập kỷ đình trệ

Cảnh phá dỡ rầm rộ tại nút giao Phạm Tu - đường 70.
Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tổng mức đầu tư hơn 1.920 tỷ đồng đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại nút giao Phạm Tu - đường 70 sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc mặt bằng. Đây được xem là một trong những điểm nóng ùn tắc kéo dài ở cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội.
Dự án được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), gồm hai tuyến chính. Trong đó, tuyến số 1 dài hơn 2,5km với mặt cắt ngang rộng 53,5m, còn tuyến số 5 dài hơn 1,1km, rộng 20,5m. Phần lớn các hạng mục của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, riêng nút giao Phạm Tu - đường 70 có tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng phải dừng thi công từ năm 2018 do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 22/5, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực nút giao đang được triển khai khẩn trương.
Nhiều máy xúc, xe chuyên dụng cùng công nhân được huy động để phá dỡ công trình, thu dọn vật liệu và tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.
Quan sát từ trên cao cho thấy nhiều khu vực quanh nút giao đã trở nên thông thoáng hơn sau khi các hộ dân di dời tài sản và bàn giao mặt bằng.
Những căn nhà nằm trong phạm vi dự án đang được tháo dỡ liên tục để phục vụ triển khai các hạng mục còn dang dở.
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 được triển khai trên địa bàn ba phường gồm Hà Đông, Thanh Liệt và Kiến Hưng.
Các công nhân dựng cột, lắp đặt hàng rào tôn dọc tuyến đường 70 nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình thi công.
Anh Lê Văn Thành, người dân sinh sống gần khu vực ường 70, cho biết tình trạng ùn tắc tại nút giao này kéo dài nhiều năm nay, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và cuối chiều. “Có thời điểm xe cộ nối dài cả đoạn đường, người dân đi lại rất vất vả. Bây giờ thấy dự án làm trở lại, nhiều nhà bắt đầu tháo dỡ, ai cũng mong sớm hoàn thành để giao thông đỡ áp lực hơn”, anh Thành nói.
“Mấy ngày nay máy móc làm việc liên tục, nhiều hộ cũng đã chuyển đi. Khu vực giờ nhìn thoáng hơn hẳn. Người dân quanh đây hy vọng nút giao sớm hoàn thiện để giảm cảnh ùn tắc kéo dài nhiều năm”, chị Hương, ở Cầu Bươu chia sẻ.
Khu vực giao cắt giữa đường Phạm Tu và đường 70 từ lâu được xem là một trong những điểm ùn tắc phức tạp ở phía Tây Nam Hà Nội. Lưu lượng phương tiện lớn trong khi hạ tầng chưa hoàn thiện khiến khu vực này thường xuyên quá tải, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.
Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, sau khi có mặt bằng sạch, chủ đầu tư và nhà thầu phải khẩn trương triển khai thi công, đồng thời phối hợp xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế 110kV và 220kV. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nút giao trước ngày 31/12 năm nay.
Khi hoàn thiện, nút giao Phạm Tu - Xa La được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối giao thông quan trọng của khu vực phía Nam Hà Nội, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi hơn theo hướng Phúc La, Xa La, Thanh Hà cùng nhiều khu đô thị lân cận.
