Hà Nội tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Ba Vì

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1040/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.

Quyết định nêu rõ: Chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Ba Vì thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.

Chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý theo đúng quy định.

Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thống nhất quản lý toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì thuộc địa giới hành chính của tỉnh Phú Thọ theo quy định pháp luật đất đai, tài nguyên, tài sản, đầu tư, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (11/6/2026).

Vườn Quốc gia Ba Vì là một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng ở khu vực phía Bắc, có giá trị lớn về đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường và văn hóa - lịch sử; là thành phần quan trọng trong không gian sinh thái phía Tây Thủ đô. Vườn Quốc gia Ba Vì có diện tích hơn 9.700 ha, trong đó có khoảng 73,9% diện tích thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, phần còn lại thuộc tỉnh Phú Thọ.

Theo khảo sát gần đây nhất, hệ động, thực vật của Vườn quốc gia Ba Vì rất phong phú và đa dạng với 2.181 loài cây gỗ, 503 loài cây thuốc, 65 loài thú, 194 loài chim, 61 loài bò sát, 27 loài lưỡng cư và 552 loài côn trùng. Trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ, nhiều loài động thực vật đặc hữu…

Diệp Thảo/VOV.VN