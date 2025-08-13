Cận cảnh nơi nhân giống gà lôi trắng trong Vườn Quốc gia ở Huế

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) được thành lập năm 2015. Đây là nơi tiếp nhận, chăm sóc và nhân giống nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Gà lôi trắng là một trong nhiều loài động vật quý hiếm được chọn lựa để chăm sóc, bảo tồn và nhân giống tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế).

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã, gà lôi trắng là loài nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm và được ghi nhận ngoài tự nhiên tại rừng núi Bạch Mã.

Được biết, ngoài tự nhiên, gà lôi trắng thường sống tại các khu rừng nguyên sinh và thứ sinh có độ cao 300 mét.

Hiện nay, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Bạch Mã) nuôi 14 cá thể gà lôi trắng, nhân giống thành công 20 cá thể kể từ năm 2022. Đây là một bước tiến quan trọng cho kế hoạch tái thả loài này về tự nhiên trong tương lai.

Những con non được nhân giống tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Bạch Mã).

Bên cạnh gà lôi trắng, công má vàng cũng là loài được nhân giống thành công tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Bạch Mã) với 4 cá thể non chào đời. Đây là loài thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm.

Hoạt động nhân giống tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Bạch Mã) còn được mở rộng cho các loài khác trong Dự án "Tái thả động vật hoang dã về dãy Trường Sơn" như mang lớn, trĩ sao và thỏ vằn Trường Sơn.

Ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết, dự kiến khoảng 2 năm tới sẽ tái thả một số cá thể gà lôi trắng, hướng đến mục tiêu phục hồi quần thể ngoài tự nhiên.

Mới đây, ông Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tỉnh Nghệ An), bị Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Bản án thu hút sự chú ý của dư luận.

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng hiện kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên ngày 8/8 theo quy định của pháp luật, để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ông Thành mua 3 cá thể gà lôi trắng bố mẹ về nuôi sinh sản, gây giống. Sau thời gian nuôi, đàn gà sinh sản được 10 con non.

Tháng 3 vừa qua, ông Thành rao bán 10 gà con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng. Ngày 2/4, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, ông Thành bị công an kiểm tra, thu giữ. Đồng thời lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà ông này.