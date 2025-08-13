Mới đây, ông Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tỉnh Nghệ An), bị Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Bản án thu hút sự chú ý của dư luận.
Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng hiện kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên ngày 8/8 theo quy định của pháp luật, để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.
Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ông Thành mua 3 cá thể gà lôi trắng bố mẹ về nuôi sinh sản, gây giống. Sau thời gian nuôi, đàn gà sinh sản được 10 con non.
Tháng 3 vừa qua, ông Thành rao bán 10 gà con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng. Ngày 2/4, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, ông Thành bị công an kiểm tra, thu giữ. Đồng thời lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà ông này.
Cận cảnh nơi nhân giống gà lôi trắng trong Vườn Quốc gia ở Huế
Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã đã nhân giống gà lôi trắng và nhiều động vật sách đỏ.
