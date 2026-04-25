Hà Nội Tasco Auto giành chức vô địch Cúp Hùng Vương 2026

Trận chung kết nữ Cúp Hùng Vương 2026 giữa Hà Nội Tasco Auto và Hóa chất Đức Giang Lào Cai diễn ra lúc 21h tối 25/4 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ. Hà Nội Tasco Auto đã vượt qua đối thủ với tỉ số 3-0 để đăng quang, đánh dấu chức vô địch ngay trong lần đầu tham dự.

Hà Nội Tasco Auto khởi đầu không quá vượt trội khi hai đội giằng co điểm số đầu set. Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng không e dè đội bóng Thủ đô, chơi tốt ở những phút đầu dù được đánh giá thấp hơn. Cả hai đội đều có những thời điểm chơi không được tốt, nhưng Hà Nội Tasco Auto là bên sớm ổn định và kiểm soát thế trận tốt hơn. Dù Hóa chất Đức Giang nỗ lực bám đuổi, Hà Nội vẫn duy trì thế dẫn, có 8 set point và khép lại set đấu với tỉ số 25-17.

Ở set 2, hai đội nhập cuộc giằng co. Hóa chất Đức Giang có thời điểm vượt lên dẫn 16-13 nhờ những pha phát bóng hiệu quả. Hà Nội Tasco Auto nhanh chóng lấy lại thế trận với tinh thần thi đấu lăn xả, lập lại thế cân bằng rồi vượt lên nới rộng cách biệt. Ở giai đoạn cuối, Hà Nội chơi chắc chắn hơn và bứt tốc để khép lại set 2 với chiến thắng 25-18, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang set 3, thế trận nghiêng về phía đội bóng Thủ đô. Hà Nội Tasco Auto nhập cuộc tốt và sớm tạo khoảng cách khi tận dụng sai sót bước một của đối thủ. Dù Hóa chất Đức Giang có thời điểm rút ngắn cách biệt, Hà Nội vẫn duy trì thế trận ổn định và kiểm soát tốt nhịp độ. Ở giai đoạn cuối, đội bóng Thủ đô chơi quyết liệt để khép lại set 3 với chiến thắng 25-19, qua đó thắng chung cuộc 3-0 và lên ngôi vô địch.

Đây là lần đầu Hà Nội Tasco Auto tham dự Cúp Hùng Vương. Dù là đội tân binh, Hà Nội Tasco Auto nhanh chóng khẳng định sức mạnh với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp, bao gồm thành tích toàn thắng ở vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026. Ở bán kết Cúp Hùng Vương, họ thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Binh chủng Thông tin với tỉ số 3-0.

Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dù không được đánh giá cao trước giải, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Hà vẫn thắng 6/7 trận. Ở bán kết 2 Cúp Hùng Vương ngày 24/4, Lào Cai giành chiến thắng 3-1 trước đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An. Sự trở lại của phụ công Bích Thủy cùng lối chơi gắn kết, linh hoạt giúp Hoá chất Đức Giang trở thành đối thủ đáng gờm.

Ở vòng 1 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026, Hà Nội Tasco Auto từng thắng dễ Hóa chất Đức Giang Lào Cai 3-0. Tuy nhiên, lần tái đấu này rất khác khi Hóa chất Đức Giang thi đấu với mục tiêu “đòi nợ” đội bóng Thủ đô.

Hiện tại, Hà Nội Tasco Auto đang dẫn đầu bảng xếp hạng vòng 1, trong khi Hóa chất Đức Giang bám sát phía sau với 6 chiến thắng, kém 3 điểm. Nếu Hà Nội nổi bật nhờ chiều sâu đội hình và sự ổn định, thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai lại ghi điểm ở tinh thần thi đấu và khả năng bùng nổ. Cuộc đối đầu này cũng là màn so tài đáng chú ý giữa các phụ công hàng đầu Việt Nam như Lý Thị Luyến và Bích Thủy.