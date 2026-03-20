Hà Nội khởi công 3 đoạn tuyến cuối đường Vành đai 2,5

Sáng 20/3, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Đây là 3 đoạn cuối cùng của đường Vành đai 2,5 trên địa bàn thành phố được triển khai xây dựng, với tổng chiều dài khoảng 2,26km.

Đoạn 1: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ chiều dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m trên địa bàn phường Cầu Giấy, phường Yên Hòa (điểm đầu tại Khu đô thị mới Dịch Vọng, điểm cuối tại đường Dương Đình Nghệ).

Phối cảnh dự án.

Đoạn 2: Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng chiều dài khoảng 0,6km, mặt cắt ngang 40m trên địa bàn phường Yên Hòa (điểm đầu tại nút giao đường Mạc Thái Tông - Vũ Phạm Hàm, điểm cuối tại nút giao đường Trần Duy Hưng - Hoàng Đạo Thúy).

Đoạn 3: Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi chiều dài khoảng 0,95km, mặt cắt ngang 40m trên địa bàn phường Thanh Xuân (điểm đầu tại nút giao đường Hoàng Đạo Thúy - Ngụy Như Kon Tum, điểm cuối tại đường Nguyễn Trãi).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, dự án gồm 4 dự án thành phần, trong đó 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng và dự án thành phần đầu tư xây dựng.

Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.402 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thành phố. Tiến độ thực hiện dự án trong năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Tuấn Lương)

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt quan trọng của 3 đoạn tuyến Vành đai 2,5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa máy móc, nhân lực tổ chức thi công khoa học, khẩn trương, an toàn, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và phấn đấu hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.

"Dự án đường Vành đai 2,5 khi hoàn thành sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, nâng cao chất lượng đô thị và phát triển bền vững của Thủ đô", ông Thắng nói.

Ông Vũ Đại Thắng cũng mong muốn thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành trung ương, địa phương trên toàn thành phố để các dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Theo quy hoạch, đường Vành đai 2,5 là tuyến giao thông quan trọng, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, đi qua các khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị mới, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố.

Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 19,6km, quy mô mặt cắt ngang từ 40-50m. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 5/13 đoạn tuyến (khoảng 11,28km); đang triển khai 5 đoạn (khoảng 6,1km). Ba đoạn còn lại có chiều dài 2,26km.

Báo cáo tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cho biết, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy có tổng chiều dài 1,13km. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng phải thu hồi hơn 21.459m², liên quan đến 338 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức.

Đến nay, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 337/338 trường hợp, đạt tỷ lệ 99,7%. Đoạn 2 từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ, liên quan đến 359 ngôi mộ và 30.520m² đất phải giải phóng mặt bằng, phường đã hoàn thành di chuyển 359 ngôi mộ trước Tết Bính Ngọ. Phần diện tích đất đã giải phóng mặt bằng chiếm 81%, diện tích còn lại đang được phường khẩn trương thực hiện các bước theo quy định.