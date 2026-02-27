Diện mạo mới đường Vành đai 1 sau cao điểm thi công xuyên Tết

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m, có tổng mức đầu tư trên 7.200 tỷ đồng, giữ vai trò then chốt trong mạng lưới giao thông lõi đô thị.
Được phê duyệt từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2020, dự án bị chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Từ cuối năm 2025, với chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, các khó khăn từng bước được tháo gỡ, dự án được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 15/12/2025 và thông tuyến kỹ thuật sáng 14/1/2026.
Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công trường dự án vẫn duy trì nhịp độ thi công. Từ 14/2 (27 tháng Chạp), hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới làm việc liên tục, tổ chức thay ca cả ban ngày lẫn ban đêm.
Việc thi công xuyên Tết được triển khai nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi, rút ngắn tiến độ các hạng mục quan trọng.
“Chúng tôi xác định đây là giai đoạn quan trọng nên ai cũng cố gắng. Đợt Tết Nguyên đán, anh em cũng ở lại, công việc có vất vả hơn nhưng bù lại tiến độ được đẩy nhanh. Chúng tôi thay ca liên tục, máy móc hoạt động gần như không nghỉ”, một công nhân chia sẻ.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 27/2, sau vài tháng triển khai đồng loạt, diện mạo đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đang dần hiện rõ.
Khoảng 350m mặt đường, tính từ dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục, đã hoàn tất thảm bê tông nhựa.
Phần còn lại đang được thi công lớp cấp phối đá dăm loại 2, chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Hạ tầng kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông tạm thời cũng được thực hiện song song để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.
Anh Phạm Quang Duy, sống trên phố Đê La Thành, cho biết thời gian trước khu vực này thường xuyên ùn ứ do rào chắn và phương tiện thi công. “Có giai đoạn đi lại khá vất vả, nhất là giờ cao điểm. Nay mặt đường đã được trải nhựa phẳng hơn, phương tiện lưu thông đỡ xóc và bớt bụi. Chúng tôi mong phần còn lại cũng sớm hoàn thiện để ổn định cuộc sống”, anh Duy nói.
Không chỉ người dân sinh sống trên phố Đê La Thành, những người thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này cũng ghi nhận sự thay đổi sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Chị Nguyễn Khánh Linh, làm việc tại phường Cầu Giấy, cho biết trước đây chị phải chủ động chọn lộ trình khác vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc. “Mấy hôm gần đây, đoạn từ dốc Bệnh viện Phụ sản đến nút Voi Phục thông thoáng hơn trước. Nếu toàn tuyến hoàn thành đồng bộ thì việc đi lại trong khu vực nội đô chắc chắn thuận tiện hơn rất nhiều”, chị Linh chia sẻ.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, tuy nhiên nhà thầu đang huy động máy móc, nhân sự để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 2/9/2026.
Song song với tiến độ, công tác giám sát được thực hiện nghiêm ngặt. Từng lớp kết cấu, từng mét thảm nhựa chỉ được nghiệm thu khi đạt kỹ thuật trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.
Vành đai 1 là trục giao thông giữ vai trò “xương sống” của khu vực nội đô Hà Nội, với phạm vi khoảng 31,5 km², tập trung đông dân cư và lưu lượng phương tiện rất lớn mỗi ngày.
Việc hoàn thành đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đoạn tuyến cuối cùng của dự án, có ý nghĩa quyết định trong việc khép kín toàn tuyến Vành đai 1.
Bình luận