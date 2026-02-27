Diện mạo mới đường Vành đai 1 sau cao điểm thi công xuyên Tết

Không chỉ người dân sinh sống trên phố Đê La Thành, những người thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này cũng ghi nhận sự thay đổi sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Chị Nguyễn Khánh Linh, làm việc tại phường Cầu Giấy, cho biết trước đây chị phải chủ động chọn lộ trình khác vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc. “Mấy hôm gần đây, đoạn từ dốc Bệnh viện Phụ sản đến nút Voi Phục thông thoáng hơn trước. Nếu toàn tuyến hoàn thành đồng bộ thì việc đi lại trong khu vực nội đô chắc chắn thuận tiện hơn rất nhiều”, chị Linh chia sẻ.