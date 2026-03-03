Hà Nội 'thần tốc' phá dỡ loạt công trình để làm đường Vành đai 2,5

Video: Hiện trạng giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng có chiều dài khoảng 420m, tổng diện tích thu hồi hơn 21.459m², liên quan 329 hộ gia đình và 9 tổ chức. Dù được phê duyệt từ tháng 10/2017 và triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay cuối năm đó, nhưng nhiều năm qua tiến độ thực hiện diễn ra chậm.
Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, quyết định việc triển khai dự án cũng như chỉnh trang diện mạo đô thị khu vực. Từ sau ngày 1/7/2025, đặc biệt là sau Thông báo số 117 ngày 13/12/2025 của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc liên quan đến dự án, các đơn vị cơ sở đã tập trung nhân lực, tăng cường vận động, đối thoại để tháo gỡ vướng mắc.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất. Các công trình còn lại dự kiến được phá dỡ trong quý I năm 2026 để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 3/3 tại khu vực từ đường Cầu Giấy vào Khu đô thị mới Dịch Vọng (phường Cầu Giấy), nhiều máy xúc, xe tải được huy động để tháo dỡ các hạng mục cuối cùng.
Từ trên cao có thể thấy phần lớn nhà cửa, công trình nằm trong phạm vi dự án đã được hạ giải, mặt bằng thông thoáng.
Lực lượng thi công làm việc liên tục, thu dọn vật liệu sau phá dỡ để chuẩn bị cho bước thi công tiếp theo.
Người thu mua phế liệu tranh thủ thu gom sắt thép, vật liệu còn lại sau khi các công trình trong diện giải tỏa bị phá dỡ tại khu vực dự án đường Vành đai 2,5.
Trước đó, nhiều hộ gia đình tự tháo dỡ, chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng theo thông báo của chính quyền.
Những ngày qua, tiến độ phá dỡ diễn ra dồn dập khiến nhiều người dân sống quanh khu vực bất ngờ. Bà Minh, người dân sinh sống gần khu vực dự án, cho biết bà chứng kiến quá trình giải phóng mặt bằng nhiều năm nhưng chưa khi nào thấy tiến độ được đẩy nhanh như thời gian gần đây. “Trước đây làm rất chậm, có thời điểm gần như không thay đổi gì. Nhưng khoảng vài tháng trở lại đây, việc vận động, bàn giao rồi phá dỡ diễn ra liên tục. Có thể nói nhanh chưa từng thấy so với những năm trước”, bà Minh chia sẻ.
Chứng kiến dãy nhà cũ lần lượt được tháo dỡ, nhiều người dân sống quanh khu vực cho biết họ mong dự án sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống. Chị Thanh, người dân sinh sống gần khu vực triển khai dự án, cho biết những năm qua tuyến ngõ này thường xuyên ùn tắc, mặt đường chật hẹp, xuống cấp. “Chúng tôi cũng mong công trình thi công nhanh, đúng tiến độ để giao thông thông thoáng, người dân sớm ổn định cuộc sống”, chị Thanh nói.
Theo kế hoạch, sau khi mặt bằng được bàn giao đồng bộ, dự án sẽ bước vào giai đoạn thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Khi hoàn thiện, tuyến đường này được kỳ vọng góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Hà Nội, giảm áp lực cho các trục hiện hữu.
Vành đai 2,5 được xác định là tuyến kết nối liên khu vực, đóng vai trò trong việc hoàn thiện hệ thống đường vành đai của thành phố. Việc sớm khép kín tuyến được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giảm tải cho các trục Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời tạo điều kiện phát triển đô thị dọc tuyến.
Với phường Cầu Giấy, dự án cũng mở ra cơ hội chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân trong thời gian tới.
Theo quy hoạch, Hà Nội có 7 tuyến đường vành đai với tổng chiều dài khoảng 285km, gồm 5 tuyến chính là Vành đai 1, 2, 3, 4, 5 và 2 tuyến hỗ trợ là Vành đai 2,5 và 3,5.
Hiện Vành đai 2 và Vành đai 3 cơ bản khép kín nhưng còn một số đoạn chưa hoàn thiện.
Đối với Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã hoàn tất giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12/2025 và thông xe kỹ thuật từ 14/1/2026. Tính đến tháng 3/2026, khoảng 350m mặt đường (từ dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục) đã hoàn thành thảm bê tông nhựa; các đoạn còn lại đang thi công lớp cấp phối đá dăm để chuẩn bị thảm mặt đường. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành cuối năm 2026, song nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thiết bị, phấn đấu về đích trước dịp 2/9/2026.
Các tuyến Vành đai 2,5; 3,5; 4 đang được triển khai, còn Vành đai 5 dự kiến khởi công vào quý IV/2026.
Bình luận