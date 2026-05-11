Vingroup kiện đưa tin sai sự thật: Loạt đối tượng gỡ bài, xin lỗi, chịu phạt

(VTC News) -

Sau hơn 7 tháng kể từ khi Tập đoàn Vingroup chính thức khởi kiện dân sự 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về tập đoàn và lãnh đạo, vụ việc đã ghi nhận những tiến triển rõ nét. Bên cạnh các cá nhân đã chủ động khắc phục hậu quả, nhiều đối tượng đã phải hầu toà và trả giá cho hành động sai trái của mình.

Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (thuộc Vingroup) đã khởi kiện dân sự bà Lê Kim Thy - chủ kênh YouTube THYTV (Kênh Giờ Vàng Của Sự Thật) tại Toà án Nhân dân khu vực 10, TP.HCM.

Sau khi hầu tòa, ngày 5/5, bà Thy phải công khai xin lỗi VinFast trên trang cá nhân và báo chí về việc đăng tải loạt thông tin sai sự thật, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh doanh nghiệp. Bên cạnh việc xin lỗi công khai, bà Thy còn phải bồi thường tổn thất tinh thần và chịu án phí cho phiên toà sơ thẩm, đồng thời bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ảnh chụp nội dung xin lỗi của Lê Kim Thy trên báo và kênh cá nhân.

Tại nước ngoài, Vingroup/VinFast tiếp tục theo đuổi quyết liệt các hành động pháp lý nhằm bảo vệ danh dự, uy tín và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Mới đây, ông Lê Trung Khoa - với tư cách là bên bị kiện - đã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán các chi phí liên quan đến tố tụng. Theo đó, ông Khoa bước đầu phải chi trả 2.118,07 euro cho các khoản phí liên quan vụ kiện với Vingroup, bao gồm 1.100,87 Euro phí tố tụng (ngày 26/3) và 1.017,20 Euro phí luật sư của Vingroup/VinFast (ngày 20/4).

Ngoài ra, tòa xác định nhiều cáo buộc cụ thể của ông Lê Trung Khoa về Vingroup/VinFast là không có cơ sở, không được chứng minh, gây tổn hại đến quyền nhân thân doanh nghiệp của VinFast Germany GmbH. Toà án đã ra lệnh cấm ông Lê Trung Khoa tiếp tục đưa tin/phát tán các nội dung này.

Ảnh chụp nội dung Lê Trung Khoa chuyển khoản tiền án phí

Cũng tại Đức, trước đó, ngày 6/2, Tòa án Khu vực Hanau, Đức, đã ra phán quyết buộc bà Đặng Thị Huệ - tài khoản Facebook “Huệ Như/Lan Hue” - chấm dứt việc phát tán hoặc hiển thị công khai các hình ảnh đã bị chỉnh sửa, bao gồm hình ảnh do AI tạo dựng, gán diện mạo ông Phạm Nhật Vượng mà không có sự đồng ý của ông.

Tòa xác định các hình ảnh này tạo nhận diện rõ ràng về ông Phạm Nhật Vượng, xâm phạm quyền nhân thân và quyền đối với hình ảnh. Mỗi hành vi vi phạm có thể bị phạt tới 250.000 EUR hoặc bị áp dụng biện pháp giam giữ đến 6 tháng; trường hợp tái phạm có thể lên đến 2 năm. Bà Huệ bị buộc chịu toàn bộ chi phí tố tụng.

Vingroup/VinFast khẳng định đây chỉ là bước đầu. Các thủ tục pháp lý, bao gồm việc thực thi phán quyết, xử lý chi phí và truy cứu các hành vi vi phạm tiếp theo, sẽ tiếp tục được theo đuổi đến cùng.

Với các đối tượng khác như Hoàng Dũng, Phương Ngô, Nguyễn Văn Đài, Phil Dong… Vingroup /VinFast khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng bằng các biện pháp pháp lý cần thiết tại các khu vực tài phán phù hợp để buộc các cá nhân này phải chịu trách nhiệm trước tòa án/cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, ngay sau ngày 8/9/2025 - thời điểm Vingroup công bố khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet - chỉ trong chưa đầy 24 giờ, đã có hơn 50 kênh YouTube, trang Facebook, TikTok trong danh sách bị kiện chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Điển hình là kênh BLV Đoàn Chình BDS: chủ kênh thừa nhận đăng tải 15 video chứa thông tin sai sự thật về tình hình tài chính, pháp lý và chính trị của Vingroup, công khai đăng video xin lỗi, đính chính và cam kết vĩnh viễn không tái phạm, chỉ sử dụng nguồn tin chính thống từ cơ quan nhà nước.

Thời gian qua, tình trạng tin giả, tin xấu độc xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và gây hoang mang dư luận. Việc Vingroup tiên phong khởi kiện các cá nhân, tổ chức đưa tin sai sự thật một cách hoàn toàn công khai, minh bạch lên các toà án dân sự trong và ngoài nước đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận.

Điều này không chỉ giúp bảo vệ uy tín và danh dự của doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo ra những tiền lệ pháp lý rõ ràng, nghiêm minh hơn đối với các hành vi vu khống, bôi nhọ trên không gian truyền thông hiện nay.

Đây cũng sẽ là một tiền lệ tốt, mở đường cho một lối hành xử văn minh cho các doanh nghiệp trong một xã hội thượng tôn pháp luật.

Từ đầu năm 2026 trở lại đây, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang có những động thái mạnh tay chưa từng có thể hiện sự quyết liệt xử lý tình trạng tin giả, tin xấu độc gây ảnh hưởng tới niềm tin xã hội và sự phát triển chung.

Bộ Công an mới đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự, tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi vu khống (Điều 156), làm nhục người khác (Điều 155)…

Theo đó, những hành vi vu khống, làm nhục người khác trên mạng xã hội sẽ bị siết chặt bằng chế tài hình sự với án tù lên tới từ 5 – 7 năm. Bộ cũng đề xuất thành lập Trung tâm Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật quốc gia với chức năng kiểm chứng, gắn nhãn, yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm, tích hợp tính năng phản ánh trên ứng dụng VNeID, nhằm ngăn chặn hiệu ứng đám đông và thao túng dư luận.

Những diễn biến trên là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc dành cho cộng đồng mạng. Đưa tin sai sự thật, vu khống không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, lãnh đạo mà còn phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nghiêm minh cả trong nước lẫn quốc tế. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, chỉ chia sẻ thông tin có kiểm chứng từ nguồn chính thống. Xây dựng môi trường mạng lành mạnh không phải trách nhiệm của riêng ai, mà là của toàn xã hội.