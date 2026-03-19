Vành đai 2,5 Đầm Hồng sắp cán đích, dân thoát cảnh bụi bặm kéo dài nhiều năm

Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A hoàn thiện những hạng mục cuối trước ngày bàn giao. (Video: Khắc Duy)
Sau hơn một thập kỷ thi công dang dở và nhiều năm “đắp chiếu”, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong ngày 19/3, không khí trên công trường đã bớt ngổn ngang, nhiều hạng mục chính cơ bản hoàn tất, diện mạo tuyến đường thay đổi rõ rệt.
Dọc tuyến từ khu vực Kim Đồng - Giải Phóng đến Đầm Hồng, mặt đường đã được thảm nhựa đồng bộ, các làn xe được kẻ vạch rõ ràng.
Một số đoạn vỉa hè đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối.
Công nhân chia ca thi công liên tục, tập trung lát đá, lắp đặt dải phân cách và chỉnh trang hệ thống cây xanh.
Hai bên tuyến đường, những dải cây và cây hoa mới được trồng đang dần phủ xanh không gian.
Tại khu vực từ cầu L3 qua sông Lừ đến đoạn giao ngõ 192 Lê Trọng Tấn, cây xanh được chăm sóc theo từng khung giờ trong ngày để đảm bảo cây sinh trưởng tốt.
Ông Thao (trú tại phường Hoàng Mai) cho biết, gia đình ông sống chung với tình trạng thi công kéo dài trong nhiều năm. Thời điểm công trình triển khai dở dang, bụi từ xe chở vật liệu và công trường bay mù mịt, đặc biệt vào những ngày nắng.
“Có lúc bụi bay cả ngày, nhà lúc nào cũng phải đóng cửa kín. Sinh hoạt bị đảo lộn, đi lại cũng khó khăn. Nay đường gần xong, không khí đỡ hẳn, đi lại thuận tiện hơn nhiều”, ông Thao nói.
Anh Sơn, chủ quán cơm trên đường Định Công, cho biết trước đây lượng khách giảm do đường sá lộn xộn, bụi bặm, việc tiếp cận cửa hàng gặp khó khăn. “Có thời điểm khách ngại vào vì đường bẩn, xe cộ đi lại bất tiện. Giờ đường rộng rãi, sạch sẽ hơn, tôi hy vọng việc kinh doanh sẽ ổn định trở lại”, anh Sơn chia sẻ.
Một trong những hạng mục quan trọng của dự án là cầu L3 bắc qua sông Lừ cũng đã hoàn thiện và đưa vào khai thác cùng với tuyến đường. Công trình này từng tạm dừng thi công trong thời gian dài, nay đã kết nối thông suốt hai khu vực, góp phần giảm áp lực giao thông trong khu vực.
Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại như vỉa hè, dải phân cách, hệ thống chiếu sáng và cây xanh.
Theo kế hoạch, toàn bộ hạng mục sẽ được hoàn tất trước ngày 25/3 để bàn giao, đưa vào khai thác.
Trước đó vào ngày 10/2, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A thông xe kỹ thuật, bảo đảm kết nối đồng bộ với kế hoạch thông xe kỹ thuật của dự án hầm chui đường Vành đai 2,5 - Giải Phóng.
Tuy nhiên, tại điểm cuối gần khu vực Đầm Hồng, tuyến đường hiện vẫn chưa thể nối thông hoàn toàn theo quy hoạch do vướng một sân bóng cỏ nhân tạo.
Theo thiết kế, tuyến đường có mặt cắt ngang 40m, gồm 6 làn xe, vỉa hè hai bên rộng, dải phân cách giữa bố trí cây xanh.
Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 2,5 sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giao thông khu vực phía Nam và Tây Nam Hà Nội, đồng thời giảm tải cho các trục đường lớn như Giải Phóng và các tuyến dẫn ra Quốc lộ 1A.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A được phê duyệt từ năm 2002, triển khai theo hình thức hợp đồng BT với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Công trình khởi công năm 2014, từng nhiều lần gián đoạn và tạm dừng thi công vào năm 2020 khi chưa hoàn thành một nửa khối lượng. Sau khi được tái khởi động vào tháng 5/2025, dự án đẩy nhanh tiến độ và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
