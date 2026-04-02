Hà Nội trừ KPI Bí thư, Chủ tịch xã, phường nếu để xảy ra các điểm nóng

Chiều 2/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban với cơ sở quý I/2026. Tại đây, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã báo cáo quá trình triển khai hệ thống quản trị thực thi nhiệm vụ và đánh giá cán bộ gắn với phương pháp đo lường hiệu suất công việc (OKR/KPI).

Tháng 3/2026, hệ thống trên được thành phố triển khai thí điểm tại 5 đơn vị đại diện cho các cấp quản lý gồm: Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, phường Hoàn Kiếm và phường Từ Liêm.

Qua giai đoạn thí điểm, đến nay 5 đơn vị trên đã hoàn thành xây dựng sổ tay hướng dẫn nền tàng quản trị thực thi nhiệm vụ và đánh giá cán bộ gắn với phương pháp đo lường hiệu suất công việc. Tổ chức tập huấn nhận thức về phương pháp OKR/KPI và kỹ năng thực hành bóc tách nhiệm vụ trên nền tảng HanoiWork cho cán bộ, công chức.

Đại biểu dự hội nghị giao ban thành phố với cơ sở. Ảnh: Quang Thái

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đánh giá, đội ngũ cán bộ đã bắt nhịp nhanh với phương thức quản trị mới. Hệ thống đã cấp 2.450 tài khoản, trong đó tỷ lệ kích hoạt và sử dụng thường xuyên đạt mức rất cao với 2.361 tài khoản hoạt động.

“Các cơ quan đã chủ động bóc tách mục tiêu, khởi tạo 248 Kế hoạch/không gian lưu trữ cấp phòng và đưa 1.039 nhiệm vụ cụ thể lên Bảng điều hành (Dashboard) để theo dõi tiến độ thời gian thực”, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đánh giá.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, hệ thống đã chuyển đổi căn bản tư duy từ “kiểm điểm” sang “quản trị hiệu suất”. Hệ thống lượng hóa mọi công việc thành sản phẩm cụ thể, chấm dứt tình trạng đánh giá định tính, cảm tính, nể nang.Hà Nội cũng đã gắn kết quả KPI với trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả đánh giá, xếp loại của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường phải được xem xét gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình phụ trách.

“Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện; nếu trên địa bàn để xảy ra các điểm nóng, khiếu kiện phức tạp, chậm trễ trong giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, hệ thống sẽ tự động kéo giảm điểm KPI của người đứng đầu”, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội dự kiến từ tháng 5/2026 sẽ áp dụng hệ thống diện rộng trên toàn thành phố. Do vậy, các cán bộ, công chức cần thay đổi nhận thức và thiết lập tiêu chuẩn hành vi mới, đồng thời chuyển đổi từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên kết quả.

Đặc biệt, TP Hà Nội cũng sẽ gắn bộ chỉ số KPI của phường, xã với việc giải quyết các “điểm nghẽn” khi thiết lập mục tiêu chiến lược (OKR) của địa phương. Thành phố cũng sẽ tính KPI với Bí thư, Chủ tịch thông qua việc xử lý 5 vấn đề bức xúc gồm: úng ngập, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.