Chủ tịch xã ở Nghệ An xin nghỉ việc vì lý do sức khoẻ được miễn nhiệm chức vụ

Ngày 23/4, thông tin từ xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) cho biết, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Bích Hào nhiệm kỳ 2026–2031 đối với ông Nguyễn Khánh Thành.

Theo quyết định, việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị liên quan cùng cá nhân ông Nguyễn Khánh Thành có trách nhiệm thi hành theo quy định.

Ông Nguyễn Khánh Thành khi đương chức.

Liên quan đến nội dung trên, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, việc phê chuẩn được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ và HĐND xã Bích Hào.

Trước đó, ngày 18/4, HĐND xã Bích Hào đã tổ chức kỳ họp, thông qua nội dung về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Khánh Thành. Sau kỳ họp, HĐND xã hoàn thiện tờ trình, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định theo thẩm quyền.

Về công tác điều hành, ông Nguyễn Khánh Thành đã dừng thực hiện nhiệm vụ từ ngày 17/4.

Trước đó nữa, đơn xin thôi giữ chức vụ của ông Thành đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bích Hào xem xét, thống nhất và được Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý.

Trước khi thực hiện bộ máy chính quyền 2 cấp, ông Nguyễn Khánh Thành từng giữ chức Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (cũ). Sau đó được điều động, bố trí đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An).